“UN MILIONARIO MI HA DATO 180MILA DOLLARI PER UNA NOTTE” – I SEGRETI DELLA VITA DA SPOGLIARELLISTA DI LAS VEGAS RACCONTATI DA CJ MILES, BONAZZA FILIPPINA ARRIVATA NEGLI USA CON 100 EURO IN TASCA: ORA È UNA RICCASTRA CHE SPUTTANA I RISPARMI IN JET E ATTICI DI LUSSO, SENZA DIMENTICARE LA FAMIGLIA NEL SUO PAESE – DURANTE LA PANDEMIA SI È ISCRITTA A ONLYFANS E GUADAGNA 200MILA DOLLARI AL MESE: “AMO SPOGLIARMI E GLI UOMINI IMMAGINANO COME SARO' A LETTO…”

Un'ex spogliarellista di Las Vegas ha svelato i segreti del suo lavoro a Sin City, rivelando che è stata pagata 180mila dollari per una sola notte da un milionario.

CJ Miles è cresciuta in povertà nelle Filippine, sognando una vita migliore. Ora è milionaria e vive una vita mondana a Miami, in Florida, guadagnando 200.000 dollari su OnlyFans ogni mese, spendendo la sua fortuna in vacanze di lusso su jet privati e in splendidi attici.

CJ, che ha 2,2 milioni di follower su Instagram, ha iniziato la sua redditizia carriera a Las Vegas, trascorrendo 12 anni nel famigerato club Spearmint Rhino: «Essere una spogliarellista a Las Vegas non è come essere una spogliarellista da nessun'altra parte.

Tutti portano soldi da bruciare e c'è un milionario nel club praticamente ogni settimana, ma questi ricchi uomini d'affari si aspettano un grande spettacolo in cambio. Ero conosciuta come "l'angelo della notte". I miei turni erano dalle 19 alle 9 quindi erano giorni lunghi.

La mia arma segreta era essere piccola e avere una forte etica del lavoro. Gli uomini mi chiedevano costantemente di andare nei loro hotel, ma guadagnavo abbastanza per non aver bisogno di salire da loro. A differenza di molte altre ragazze, ho sempre lavorato sobria, niente bevande o droghe».

Anche se non era insolito fare un sacco di soldi in una notte, anche CJ è rimasta sbalordita quando un uomo ha deciso di darle una mancia extra: 180.000 dollari per il piacere di guardarla ballare. «C'era un ragazzo che era un tale fan che mi ha dato il mio più grande compenso: 180.000 dollari per una notte di ballo. Ho usato i soldi per comprare una casa alla mia famiglia nelle Filippine. Siamo cresciuti senza niente, quindi è stato fantastico essere in grado di farlo. Non l'ho più visto dopo. Non so nemmeno come si chiama e ha cambiato numero».

CJ spiega che non si tratta solo di lavorare con un palo, ma anche di far sentire "speciali" i clienti. «Quando sei una spogliarellista, più sei la migliore, più la sicurezza terrà d'occhio gli uomini intorno a te. Ero la miglior ballerina del club, quindi non ho mai avuto tante esperienze strane: i clienti dovevano essere rispettosi o venivano cacciati. Ma molte altre ragazze non ricevono lo stesso trattamento, specialmente quelle che lavorano nei club di basso livello».

CJ, che ha una laurea in ingegneria informatica, è arrivato a Las Vegas nel 2006 e ha trascorso "ogni giorno nuda" per 14 anni: «Gli uomini sembravano amare la mia corporatura minuta e questo mi ha aiutato a distinguermi. Amano l'idea di essere grandi e forti e immaginano come sarò a letto».

Quando molti club hanno chiuso i battenti durante la pandemia, CJ ha visto rapidamente il suo reddito prosciugarsi: è allora che ha deciso di iscriversi a OnlyFans.

Ora guadagna 200.000 dollari al mese sul sito, il che l'ha portata a rinunciare del tutto agli spogliarelli. «Adoro spogliarmi, quindi questo è davvero il lavoro ideale per me – ha concluso CJ - Sono venuta negli Stati Uniti con soli 100 dollari ed ero determinata a essere finanziariamente indipendente. Non tornerei a essere una spogliarellista a tempo pieno ora, sono andata avanti. Ma di tanto in tanto ritorno come ballerina perché ai miei fan manco e vengo ben pagata. Occasionalmente, potrei ballare per una clientela di fascia alta come regalo, dopotutto ci sono sempre soldi da fare. Mi sento viva quando mi tolgo i vestiti».

