“IL MINI ICTUS? UNA FAKE NEWS” – TRUMP SPARA A ZERO SU MATT DRUDGE ACCUSANDOLO DI DIFFONDERE MINCHIATE SUL SUO STATO DI SALUTE: SECONDO IL SITO IL TYCOON STAVA NASCONDENDO DI AVER AVUTO UN MINI ICTUS E, PER DIMOSTRARLO, HA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI IL PUZZONE TRASCINA LA GAMBA DESTRA - “DRUDGE REPORT NON MI HA SUPPORTATO NEL 2016 E NON MI SUPPORTA ORA. FORSE PER QUESTO STA ANDANDO COSÌ MALE” – E CHIAMA IN CAMPO IL MEDICO DELLA CASA BIANCA PER DIFENDERSI… - VIDEO

Il presidente Donald Trump ha criticato Matt Drudge per il sito web Drudge Report che aveva riportato la notizia sul presidente che aveva negato di aver avuto un “mini-ictus” rimando i lettori a un video in cui il tycoon starebbe trascinando la gamba destra.

«Drudge non mi ha supportato nel 2016 e non mi supporta ora. Forse è per questo che sta andando male - ha twittato Trump – La notizia sul mio mini ictus è una fake news. Forse stava pensando a se stesso o al "candidato" dell'altro partito».

Il tweet di Trump su Drudge è stato scritto poco dopo che i membri della sua campagna chiedevano che CNN licenziasse l'esperto democratico Joe Lockhart, ex addetto stampa alla Casa Bianca ai tempi di Bill Clinton, per aver insinuato che Trump stesse nascondendo l'ictus agli elettori:

Il presidente Trump non ha avuto un ictus o nulla del genere come erroneamente riportato dai media».

"Posso confermare che il presidente Trump non ha subito un ictus – ha detto il dottor Sean P. Conley – Il presidente rimane in buona salute e non ho dubbi sulla sua capacità di portare avanti il rigoroso programma davanti a lui. Come affermato nella mia ultima relazione, mi aspetto che rimanga idoneo a svolgere i compiti da Presidente».

