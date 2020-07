14 lug 2020 15:30

“IL MINISTRO FA IL SUO LAVORO, GILETTI E DI MATTEO HANNO SCASSATO LA MINCHIA” - COME MAI NESSUNO HA AVVERTITO MASSIMO GILETTI DELLE MINACCE CHE GLI HA RIVOLTO FILIPPO GRAVIANO? IL BOSS PALERMITANO COMMENTAVA LA PUNTATA DI "NON È L'ARENA" CON LO ‘NDRANGHETISTA MAURIZIO BARILLARI, PRONUNCIANDO TUTTO AD ALTA VOCE COME VOLESSE FARSI SENTIRE DAGLI AGENTI DEL GOM CHE LI SORVEGLIAVANO – IN DUE MESI NESSUNO HA PENSATO DI AVVERTIRE IL CONDUTTORE. CHE ORA (GIUSTAMENTE) È INCAZZATO: “GIÀ PRIMA AVREI VOLUTO FARE DELLE DOMANDE AL MINISTRO BONAFEDE. OGGI A QUATTR’OCCHI…”