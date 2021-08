29 ago 2021 17:41

“IL MIO CUORE È PROFUGO” – ROBERTO BENIGNI IN ASTINENZA DA MONOLOGHI BUONISTI SI ACCONTENTA DEL PALCO DEL PREMIO CITTÀ DI VIAREGGIO: “HO RACCONTATO LA SHOAH CON IRONIA PERCHÉ QUELLA ERA FINZIONE MEDIATA DALL'ARTE, MENTRE LE IMMAGINI CHE ARRIVANO DALL'AFGHANISTAN SONO LA TRAGICA REALTÀ CHE NON PUÒ ESSERE ANCORA TRATTATA CON IRONIA. LE FACCE DEI BAMBINI OLTRE IL FILO SPINATO SONO TUTTE LE FACCE DI CRISTO E NON POSSIAMO CHE AIUTARE QUELLE PERSONE…” - VIDEO