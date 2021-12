CIAK, MI GIRA! - IL POTENTE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È FINALMENTE PRIMO IN TUTTO IL MONDO DOPO DUE SOLE SETTIMANE DI PROGRAMMAZIONE CON 1 MILIARDO DI DOLLARI DI INCASSO E PIÙ GENERAZIONI DI MILLENNIALS CHIAMATI A RACCOLTA NELLA CELEBRAZIONE COLLETTIVA DEI TRE SUPEREROI E DEI CATTIVI PIÙ CATTIVI DELLA LORO INFANZIA – DA NOI L’UOMO RAGNO È ARRIVATO A 17 MILIONI DI EURO IN BARBA AL NOSTRO CINEMA CHE NON RIESCE DAVVERO PIÙ A SFONDARE IN SALA. INUTILE DIRE CHE TUTTO QUELLO USCITO NEGLI ULTIMI GIORNI È ANDATO MALISSIMO… - VIDEO