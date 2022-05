“MIO NONNO E KENNEDY AVREBBERO SALVATO L’UCRAINA” - NINA KRUSHCHEVA, PRONIPOTE DELL'EX LEADER SOVIETICO NIKITA KRUSCEV, ASFALTA PUTIN: “È UN AUTOCRATE, ANZI UN DITTATORE, E TUTTI I DITTATORI SOFFRONO DELLO STESSO MALESSERE: SONO PARANOICI, SOSPETTOSI, PERVASI DALL'IDEA CHE SOLO LORO SAPPIANO QUAL È IL BENE DELLA NAZIONE. NON È UNA QUESTIONE DI AMBIZIONI IMPERIALISTICHE. IL SUO RIFERIMENTO È L’URSS DURANTE LA GUERRA FREDDA CHE…”

"Mio nonno e Kennedy non sarebbero mai arrivati a un'escalation così. E l'Ucraina sarebbe stata salvata". Così Nina Krushcheva, pronipote dell'ex leader sovietico Nikita Kruscev. "Putin è un autocrate, anzi un dittatore ora, e tutti i dittatori soffrono di un malessere simile: sono paranoici, sospettosi, pervasi dall'idea che solo loro sappiano qual è il bene della nazione.

Questo descrive in qualche modo anche Putin", dice in un'intervista a QN, sottolineando che invece "non ci sono prove della sua malattia. Rumors simili in Russia sono circolati per anni". "Non è questione di ambizioni imperialistiche sovietiche", afferma Krushcheva, che vive e insegna negli Usa, e ritiene piuttosto che "gli interessi di Putin affondano nella storia profonda, quando la Russia era davvero una grande potenza imperiale.

Il suo riferimento ideale all'Urss sta nel fatto che durante la Guerra Fredda la Russia era tenuta in grande considerazione e lui vorrebbe lo stesso tipo di rispetto oggi". Sottolinea che "gli obiettivi in Donbass possono già essere spacciati come una 'vittoria'": "Mariupol è sotto il controllo russo, Kherson e le repubbliche auto-proclamatesi di Donetsk e Luhansk sono prossime all'esserlo. Il Cremlino ha impiegato più tempo del previsto, ma ci sta arrivando. La domanda ora è se andrà ancora avanti".

