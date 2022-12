“MIO PADRE HA TESTATO ARMI CHIMICHE SUI MIEI CANI” – “THE SUN” INTERVISTA OMAR BIN LADEN, IL FIGLIO 41ENNE DEL TERRORISTA OSAMA, UCCISO NEL 2011 IN PAKISTAN: “MIO PADRE VOLEVA CHE SEGUISSI LE SUE TRACCE, VOLEVA CHE DIVENTASSI UN TERRORISTA. MI INSEGNÒ A USARE UN AK-47. RIMASI CON LUI PER CINQUE ANNI, MA POI GLI VOLTAI LE SPALLE PRIMA DELL’11 SETTEMBRE. LUI RIMASE DELUSO, MA NON ERA LA MIA STRADA. OGGI TENTO DI DIMENTICARE I BRUTTI MOMENTI E SOFFRO DI…”

È stato il figlio prediletto di Osama bin Laden, l'erede designato del signore della guerra di Al-Qaeda. Ora a "The Sun" Omar bin Laden racconta della sua infanzia difficile a Tora Bora, in Afghanistan, dove ha visto testare armi chimiche sui suoi amati cani. E' stato in quegli anni che gli hanno insegnato a sparare con un fucile d'assalto AK-47 nei campi di addestramento dei terroristi. Suo padre aveva tracciato la strada e lui era destinato a seguirlo.

«L'ho visto - dice a proposito degli orribili esperimenti chimici condotti dallo scagnozzo di suo padre - L'hanno provato sui miei cani e non ero contento. Cerco solo di dimenticare il più possibile tutti i brutti momenti. È molto difficile. Si soffre sempre».

Omar, 41 anni, che prima dell'11 settembre ha voltato le spalle al padre jihadista, si considera "un'altra vittima". Oggi, con gli occhi lucidi per l'emozione, tratteggia abilmente su una tela, una catena montuosa con una spatola intrisa di olio blu vivido: «Il mio soggetto preferito sono le montagne, dopo aver vissuto in Afghanistan per cinque anni. Mi danno una sensazione di sicurezza, come se fossi intoccabile».

A guardare Omar dipingere c'è sua moglie, mentore e confidente Zaina bin Laden.

Zaina, 67 anni, sposata sei volte, descrive Omar come «la mia anima gemella. Soffre di traumi molto gravi, stress e attacchi di panico».

Il tormento di Omar per il padre lo ha portato a consultare dei terapeuti e a farsi prescrivere dei farmaci.

Zaina racconta: «Omar ama e odia Osama allo stesso tempo. Lo ama perché è suo padre, ma odia ciò che ha fatto».

Omar ha lasciato l'Afghanistan nell'aprile 2001, solo cinque mesi prima che Al-Qaeda facesse schiantare degli aerei contro le Torri Gemelle di New York, uccidendo quasi 3.000 persone. Ricordando la sua ultima conversazione con il padre, ha rivelato: «Gli ho detto addio e lui mi ha detto addio. Ne avevo abbastanza di quel mondo. Non era contento che me ne andassi». Da quel momento non si sono più parlati.

Omar si trovava in Qatar il 2 maggio 2011 quando ha appreso la notizia che i Navy Seals statunitensi avevano assassinato suo padre in un rifugio in Pakistan. Non ha versato lacrime per lui. Ha riconosciuto il corpo di suo fratello Khalid dalle immagini su Internet del complesso preso d'assalto nella città di Abbottabad. «Pensavo che tutto fosse finito e che non avrei più sofferto, ma mi sbagliavo perché la gente mi giudica ancora oggi».

Secondo il resoconto ufficiale degli Stati Uniti, il corpo di Bin Laden è stato sepolto in mare dalla superportaerei USS Carl Vinson 24 ore dopo la sua morte.

Omar è dubbioso e aggiunge: «Sarebbe stato molto meglio seppellire mio padre e sapere dove si trovava il suo corpo. Ma non ce ne hanno dato la possibilità. Non so cosa gli abbiano fatto. Dicono che l'hanno gettato nell'oceano, ma io non ci credo. Credo che abbiano portato il suo corpo in America, perché la gente lo vedesse».

Le opere d'arte di Omar, che vende le sue opere anche per 8.500 sterline al pezzo, sono una terapia, perché l'ombra minacciosa di suo padre incombe ancora su di lui.

Quarto figlio di Bin Laden, Omar è nato in Arabia Saudita dalla prima moglie di Bin Laden, Najwa, nel marzo 1981.

Nel 1991 Bin Laden fu bandito dall'Arabia Saudita per le sue diatribe anti-statunitensi dopo aver formato Al-Qaeda per combattere l'Unione Sovietica in Afghanistan nel 1988.

La famiglia si trasferì in Sudan, in Nord Africa, dove molti dei combattenti jihadisti di Bin Laden lavoravano nelle sue attività agricole e nella costruzione di strade.

Gli Stati Uniti accusarono Bin Laden Senior di gestire campi di addestramento per terroristi in Sudan, dove le autorità gli chiesero di andarsene.

Nel maggio 1996 era di nuovo sulle montagne di Tora Bora, in Afghanistan, e scelse il quindicenne Omar per accompagnarlo.

«Sono stato in Afghanistan per cinque anni ha detto Omar - Mio padre non mi ha mai chiesto di unirmi ad Al-Qaeda, ma mi ha detto che ero il figlio prescelto per portare avanti il suo lavoro. Fu deluso quando dissi che non ero adatto a quella vita. Perché mio padre aveva scelto me? Non lo so, forse perché ero più intelligente, ed è per questo che oggi sono vivo».

Omar e Zaina hanno assistito all'ultima partita dei gironi della Coppa del Mondo del Qatar contro i Paesi Bassi martedì scorso, un'esperienza che lui ha descritto come "incredibile".

Omar sostiene i Mondiali di calcio che si tengono in Qatar, affermando: «Anche gli arabi sono esseri umani».

Un tempo indottrinato dal padre antiamericano, Omar ora ama McDonald's, Kentucky Fried Chicken e i film di Clint Eastwood. È un anglofilo e sogna di visitare la famiglia di Zaina in Gran Bretagna.

Alla domanda se il suo famigerato cognome lo abbia aiutato a vendere le sue opere, Omar ha risposto: «Il mio nome mi ha aiutato molto».

