“MIO PADRE NON ERA DISTRATTO, LA COLPA È DELLA BARCA A VELA” - IL FIGLIO DELL’IMPRENDITORE DANESE AL COMANDO DEL MOTOSCAFO DÀ LA SUA VERSIONE SULLA TRAGEDIA DELL’ARGENTARIO CHE E’ COSTATA LA VITA A ANDREA COEN (MENTRE ANNA CLAUDIA CARTONI RISULTA SCOMPARSA) - IL RAGAZZO NEGA CHE L’INCIDENTE SIA LEGATO A CONSUMO DI DROGHE O ALCOOL, VELOCITÀ ECCESSIVA - INTANTO I DANESI LASCIANO L'ITALIA E TORNANO A CASA...

Estratto dell'articolo di Emiliano Bernardini per “il Messaggero”

«L'errore è stato degli italiani». Una frase choc che rompe il silenzio sulla tragedia dell'Argentario. Una tesi che lascia a bocca aperta i telespettatori danesi che ascoltano la corrispondente di TV2, Eva Ravnbøl che lo racconta in diretta. Parole che rimbombano forte mentre in Italia sono ore di silenzio e speranza, una speranza legata soprattutto al fatto che il corpo di Anna Claudia Cartoni, inghiottito dal mare, venga ritrovato al più presto.

«NIENTE ALCOOL E DROGHE»

Oltre a sottolineare le circostanze dell'incidente in cui sono stati coinvolti suo padre Per (58 anni), il fratello Mikkel (26 anni) e le rispettive compagne, Tine Lehmann (53 anni) e Anna Maria Dürr, il ragazzo nega anche che la tragedia si sia consumata «a causa del consumo di droghe o alcool, velocità eccessiva e mancanza di sorveglianza e/o visibilità al momento dell'impatto».

I quattro danesi, sempre come riferisce il maggiore dei tre figli, avrebbero fatto ritorno in Danimarca. «L'incidente ha messo a dura prova tutte le persone coinvolte ma si può affermare che tutte hanno preso subito parte al soccorso dell'altro equipaggio». E sebbene il padre, il fratello e le altre due donne a bordo non hanno subito danni fisici «l'impatto psicologico in un incidente come questo è molto forte».

