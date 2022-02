“IL MIO TWEET È STATO GRAVEMENTE EQUIVOCATO” - TOMMASO MONTESANO, FIGLIO DI ENRICO E GIORNALISTA DI “LIBERO”, PROVA A METTERE UNA PEZZA AL VERGOGNOSO CINGUETTIO SULLE BARE DI BERGAMO. MA IL DANNO ORMAI È FATTO: LA PROCURA DI BERGAMO APRIRÀ UN’INDAGINE, E L’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PRESENTERÀ UN ESPOSTO DISCIPLINARE…

1 - TWEET BARE:PM BERGAMO PRONTO AD APRIRE INCHIESTA SU CRONISTA

(ANSA) - Verrà aperta nelle prossime ore dalla procura di Bergamo una indagine nei confronti di Tommaso Montesano, il giornalista di Libero autore del tweet con cui ha paragonato la tragedia delle bare dei morti per il Covid della Bergamasca trasportate dai camion dell'esercito al caso del "lago della Duchessa" ai tempi del sequestro Moro.

L'iscrizione di un fascicolo dopo una denuncia, come è questo il caso, è pressoché automatica. Da quanto è stato riferito in ambienti giudiziari il reato, come minimo, è diffamazione aggravata come ipotizzato nella querela presentata dai familiari delle vittime.

2 - TWEET T.MONTESANO: ESPOSTO DISCIPLINARE DELL'ORDINE LOMBARDO

(ANSA) - "L'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha deciso di presentare una segnalazione all'Ordine del Lazio perché sia valutato sul piano deontologico il contenuto del tweet sulla pandemia a Bergamo".

Lo rende noto sul proprio sito lo stesso Ordine dei giornalisti della Lombardia, il cui presidente è Riccardo Sorrentino, che ha dunque deciso di presentare un "esposto disciplinare".

"La libertà di opinione - si legge nella nota dell'Ordine lombardo - non libera dall'obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti e di argomentare con tesi solide le proprie idee che vanno espresse, in ogni caso, rispettando la dignità delle persone coinvolte.

È un principio che vale per tutti, e ancora di più per i giornalisti. In questo senso appare grave il tweet di Tommaso Montesano, iscritto all'Ordine del Lazio, secondo il quale 'le bare di Bergamo stanno al Covid19 come il lago della Duchessa sta al sequesto Moro'. Anche se affidato a un social network".

"È per questo motivo - conclude la nota - che l'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha deciso di presentare una segnalazione all'Ordine del Lazio (dopo aver informato il suo presidente che trasmetterà l'esposto al Consiglio territoriale di disciplina) perché sia valutato sul piano deontologico il contenuto del tweet sulla pandemia a Bergamo".

Tommaso Montesano, il mio tweet è stato equivocato

(ANSA) - "Il mio tweet, su cui in molti in queste ore si stanno scagliando, è stato gravemente equivocato. Il mio pensiero era un semplice parallelismo - espresso in modo icastico ma evidentemente infelice - tra la forza simbolica dei camion militari di Bergamo, che hanno avuto il merito di far aprire gli occhi anche ai più scettici che negavano la gravità della pandemia, e le immagini della ricerca del corpo dell'onorevole Moro nel lago della Duchessa che, secondo le ricostruzioni storiche, convinsero l'opinione pubblica ad accettare l'ineluttabilità del destino di Moro".

Lo afferma, sul suo profilo Facebook il giornalista Tommaso Montesano. "Volevo, in sostanza, sottolineare la forza evocativa di due immagini simbolo che hanno segnato in modo indelebile la storia, anche recentemente, del nostro Paese - prosegue -. Non ho mai inteso offendere il ricordo delle Vittime né i parenti che ancora oggi ne piangono la scomparsa. Né, tantomeno, contestare l'attendibilità dell'evento che ha colpito l'intera Comunità e la Nazione".

"Se ciò è avvenuto, me ne scuso e a loro esprimo la mia più sincera vicinanza, oltre - conclude Tommaso Montesano - all'augurio di trovare al più presto conforto e giustizia. Così come mi scuso con i miei colleghi, con il direttore e con l'Azienda. Chiedo che il tweet - peraltro rimosso - non sia ulteriormente strumentalizzato per fini estranei a quello che era il mio pensiero".

