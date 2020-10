“LE MISURE DEL DPCM SONO L’ULTIMO TENTATIVO PRIMA DI UN INEVITABILE LOCKDOWN TOTALE” - L’ORDINE DEI MEDICI : “SE NEL GIRO DI 15 GIORNI GLI INDICATORI PEGGIORERANNO, SARANNO ADOTTATE MISURE PIÙ DRASTICHE” - GIORGIA MELONI: “DOPO 8 MESI IL GOVERNO NAVIGA A VISTA, NON STANNO CAPENDO NIENTE” - NUOVO RECORD DI CASI NELLE ULTIME 24 ORE: LA METÀ SONO IN EUROPA - IN SPAGNA SANCHEZ DICHIARA IL SECONDO STATO D'EMERGENZA - POSITIVO IL PRIMO MINISTRO BULGARO BORISOV

Oms: record di nuovi casi in 24 ore, la metà in Europa

Record di nuovi casi nel mondo per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, più dei 449.720 di venerdì e i 437.247 di giovedì. Quasi la metà dei nuovi casi di oggi sono stati registrati in Europa, che ha registrato un record di 221.898 casi in un giorno.

Ordine dei medici, Dpcm ultimo tentativo prima di lockdown

«Le misure del dpcm illustrate oggi dal premier Conte rappresentano l’ultimo tentativo del governo prima di un inevitabile lockdown totale, se non dovessero funzionare». Lo afferma all’Ansa il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli. Quella del governo, rileva, «è una grande scommessa per mantenere insieme produzione e tutela della salute, ma se nel giro di 15 giorni gli indicatori peggioreranno, credo sia responsabilità del governo adottare misure ancora più drastiche».

Conte riceve delegazione di ristoratori che erano in piazza

Subito dopo la conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha incontrato una delegazione di tre dei circa 300 ristoratori e gestori di bar che stavano protestando davanti Montecitorio e che fanno capo al Movimento Imprese e Ospitalità (Mio). Il premier ha ricevuto la delegazione a Palazzo Chigi, ha ascoltato le loro preoccupazione spiegando, allo stesso tempo, le misure di ristori che saranno messe in campo con il nuovo decreto.

Meloni: «Dopo 8 mesi il Governo naviga a vista, non stanno capendo niente»

«Penso sia intollerabile che dopo 8 mesi il governo navighi a vista. Non stanno capendo niente. Non lo dico io ma il governo stesso, che tira fuori un Dpcm ogni 4 giorni dichiarando al mondo che le misure del decreto precedente non sono servite a niente». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite di Mezz'ora in più, commentando l'ultimo Dpcm.

Positivo il primo ministro bulgaro Borisov

Il premier bulgaro, Bojko Borisov, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid. «Dopo due test sono risultato positivo», ha scritto su Facebook. «Ho sintomi lievi, sto ricevendo cure a casa, secondo i consigli dei medici», ha aggiunto.

Casalino: sono positivo al Covid, sintomi lievi

Il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, è risultato positivo al Covd-19. «Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19 - spiega Casalino -. L’Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone», conclude il portavoce del premier.

Positivo il portavoce di Sergio Mattarella Non vede il Presidente da giovedì

Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, ha il covid sintomatico. È stato lui stesso a renderlo noto chiarendo che Venerdì sera aveva la febbre alta, sabato ha fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo. «Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene? Tengo sotto controllo la saturazione dell'ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. Incrociamo le dita e occhio al virus: è veramente infido!», conclude il portavoce presidente. Era già risultato positivo anche lo chef del Capo dello Stato.

Sanchez dichiara il secondo stato d'emergenza

Il governo spagnolo ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di Covid. Lo ha annunciato il premier Sanchez. Il nuovo stato d'allerta sanitaria varato in Spagna per fronteggiare l'emergenza coronavirus prevede il coprifuoco dalle 23 alle 6 del mattino in tutta la Spagna tranne che alle isole Canarie. Lo stato d'emergenza appena annunciato durerà 15 giorni ma Sanchez ha già detto che la sua intenzione è di prolungarlo fino al 9 maggio.

Musumeci contro Conte: «Servono aiuti economici»

La Regione Siciliana contesta al governo Conte la decisione di chiudere alle 18 bar e ristoranti per fronteggiare l'espandersi del contagio da coronavirus e lo sollecita a varare aiuti economici per i settori messi in difficoltà dalle ultime misure. «Il governo nazionale - ha affermato nello Musumeci, presidente della Regione - si è assunto la responsabilità di fare pesare le chiusure sul settore della ristorazione, della cultura e dello sport. Le Regioni italiane, con un documento unanime, avevano chiesto di fare altro e di muoversi in direzione di scelte ragionate e sostenibili sotto il profilo dell'equilibrio tra diritto alla salute e diritto ad una vita quanto più ordinaria possibile, in un periodo del tutto straordinario». Il capo del governo regionale siciliano ricorda l'ordinanza in vigore da ieri nell'isola, firmata il 24 sera, e sottolinea che essa «permane nella sua efficacia per tutte le misure più restrittive».

Toti: «In Dpcm non sono stati ascoltati i suggerimenti delle Regioni»

«Il Governo ha firmato nella notte il nuovo Decreto con ulteriori restrizioni. Vista la situazione sanitaria nuove misure andavano sicuramente prese, ma alcune appaiono francamente incongruenti e dal sapore punitivo: la chiusura alle 18 dei ristoranti ad esempio. Come Regioni avevamo chiesto infatti che fosse portata alle 23. Spero che almeno questa volta il sistema di risarcimento sia efficace e puntuale, perché si rischia la chiusura di molte imprese». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti commenta così, su Facebook, le nuove disposizioni varate dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid 19. «Sul fronte sanitario - prosegue - non sono state colte molte delle semplificazioni sul sistema di «tracciamento» che avevamo proposto. Procedure che oggi impegnano, ormai inutilmente, centinaia di addetti del nostro sistema sanitario».