21 giu 2022 09:28

“MO’ M’HAI ROTTO ER CAZZO” – MATTIA FELTRI ASFALTA GLI “AMBIENTALISTI” CHE HANNO BLOCCATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE A ROMA PER SENSIBILIZZARE SUL FUTURO DEL PIANETA: “GIÀ SVENTOLARE UNO STRISCIONE IN CUI SI INVOCA LO STOP ALL'ESTRAZIONE DI GAS E PETROLIO, IN UN PAESE CHE NON NE ESTRAE, E PER LA SUA DIPENDENZA DALLA RUSSIA PAGA LA BENZINA QUANTO IL BAROLO, NON MI SEMBRA LA PIÙ BRILLANTE DELLE IDEE. POCO MI PARE VIOLENTO COME IMPEDIRE AGLI ALTRI DI ANDARE AL LAVORO, DA UN PARENTE, A FARE LA SPESA, E INCHIODARLI IN COLONNA NELLA PRESUNZIONE DI AVERE IN TESTA QUALCOSA DI MEGLIO DI QUELLO CHE C'È NELLE TESTE LORO”