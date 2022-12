“MOGLIE E FIGLI PREGANO PER UN MIRACOLO DI NATALE” – LE CONDIZIONI DI BRUCE WILLIS STAREBBERO PRECIPITANDO: L’ATTORE 67ENNE, AFFETTO DA AFASIA, NON RIUSCIREBBE PIÙ A PARLARE E A CAPIRE COSA DICONO GLI ALTRI – UNA FONTE VICINA ALLA FAMIGLIA HA RIVELATO: “GLI SCORCI DEL VECCHIO BRUCE SONO BREVI E SEMPRE MENO FREQUENTI. SEMBRA CHE STIA SCIVOLANDO SEMPRE PIÙ LONTANO DA LORO, E QUESTO GLI SPEZZA IL CUORE. È DOLOROSO VEDERLO DETERIORARSI…”

"La famiglia prega per un miracolo di Natale": le condizioni di Bruce Willis starebbero peggiorando progressivamente. L'attore, 67 anni, è affetto da afasia, un disturbo invalidante che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. Adesso starebbe trascorrendo le festività natalizie circondato dall'affetto della sua famiglia. "Sanno che Bruce non ci sarà per sempre, così stanno godendo di ogni singolo momento insieme", ha rivelato una fonte a RadarOnline.com.

L'attore starebbe trascorrendo quanto più tempo possibile insieme alla moglie Emma Heming e alle loro due figlie Mabel di 10 anni ed Evelyn di 8. Molto presente nella vita di Bruce Willis, come riporta il Messaggero, anche l'ex Demi Moore, con cui è rimasto in buoni rapporti, e le tre figlie nate dal loro matrimonio, Rumer di 34 anni, Scout di 31 e Tallulah di 28. A dare affetto a Willis è una vera e propria famiglia allargata.

Il disturbo che ha colpito l'attore gli avrebbe tolto quasi del tutto la capacità di parlare. Bruce, inoltre, "sembra non capire molto di quello che gli dicono gli altri - ha raccontato la fonte -. In questo momento Emma è la sua voce e la sua comunicatrice. Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e sempre meno frequenti. Sembra che stia scivolando sempre più lontano da loro, e questo gli spezza il cuore". La fonte ha spiegato che "è doloroso vederlo deteriorarsi. Alle ragazze più grandi manca il vecchio Bruce, quello che le prendeva in giro sui loro fidanzati e dava loro consigli non richiesti".

