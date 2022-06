23 giu 2022 19:13

“AL MOLO BEVERELLO L’EPIDEMIA È GIÀ DIMENTICATA” – IL RACCONTO DI MICHELE SERRA DALL’ALISCAFO ISCHIA NAPOLI: “QUASI NESSUNO DEI TANTI TURISTI STRANIERI HA LA MASCHERINA. ANCHE TRA GLI ITALIANI PARECCHI FANNO SENZA, NON SI SA SE CONTRARIATI, DEMORALIZZATI O RASSEGNATI. SIAMO IN CIRCA DUECENTO PERSONE, ACCALCATE AL CHIUSO, UN COLPO DI TOSSE, IN QUESTO AMBIENTE, PUÒ FARE LE STESSE VITTIME DELL'ARTIGLIERIA RUSSA. MA PER LA PRIMA VOLTA DA QUANDO COVID 19 HA RIVOLTO LE SUE ATTENZIONI ALLA NOSTRA SPECIE, NON MI SONO ARRABBIATO, NEMMENO PREOCCUPATO. LA LOTTA AL COVID MI È SEMBRATA, ALL'IMPROVVISO, LO…”