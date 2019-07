“PER MOLTO TEMPO NON HO AVUTO AMICHE PERCHÉ HO CREDUTO CHE LE DONNE FOSSERO LE PEGGIORI NEMICHE DELLE ALTRE DONNE” - MICHELA MURGIA: “IL MASCHILISMO VUOLE EVITARE CHE FACCIAMO RETE PER DIVIDERCI E GOVERNARCI. DUE 13ENNI DELLE MEDIE NON HANNO BISOGNO DI UN RAGAZZO PER DARSI DELLA TROIA, USANO TERMINI CHE NON HANNO A CHE FARE CON LA LORO ESPERIENZA. IL FEMMINISMO NON DISCUTE IL MASCHIO MA IL...” - VIDEO

DICKTATORSHIP, MURGIA: "ECCO PERCHÉ PER MOLTO TEMPO NON HO AVUTO AMICHE DONNE"

Da https://video.repubblica.it

"Per molto tempo non ho avuto amiche donne perché ho creduto alla leggenda nera che le donne fossero le peggiori nemiche delle altre donne. Il maschilismo vuole evitare che le donne facciano rete". Così la scrittrice Michela Murgia svela le dinamiche del sessismo in Italia durante l'intervista di Gustav Hofer e Luca Ragazzi tratta dal loro film Dicktatorship. Fallo e basta!. Prodotto da Marco Visalberghi, il film sarà trasmesso su laF (Sky 135) mercoledì 10 luglio alle 21.10 in prima tv. Gli autori presenteranno il film a Catania (10 luglio) e ad Alghero (31 luglio), e in autunno tornerà nelle sale di diverse città italiane.

'FALLO E BASTA', DA MUSSOLINI ALLE BARBIE IL SESSISMO IN ITALIA: "MA DAL MASCHILISMO SI PUÒ GUARIRE"

Estratto dell’articolo di Pasquale Quaranta per https://www.repubblica.it

Da dove nasce questa idea balzana della supremazia maschile? Come mai un sistema apertamente misogino continua a essere preservato? Perché si educano in modo diverso i figli maschi e le figlie femmine? E ancora: in cosa saremmo diversi da quelli che siamo se vivessimo in un'Italia meno maschilista? Che tipo di uomo o di donna saremmo? Avrebbe ancora senso ragionare per identità di genere?

Sono solo alcune delle domande sollevate da Dicktatorship. Fallo e basta! di Gustav Hofer e Luca Ragazzi, coppia nella vita e nel lavoro da 20 anni. Prodotto da Marco Visalberghi e presentato al festival Hot Docs di Toronto, il film sarà trasmesso su laF (Sky 135) mercoledì 10 luglio alle 21.10 in prima tv. Gli autori lo presenteranno a Catania (10 luglio) e ad Alghero (31 luglio), e in autunno tornerà nelle sale di diverse città italiane.

Dopo aver diretto insieme i pluripremiati Improvvisamente l'inverno scorso (2008), Italy: Love It or Leave It (2011) e What Is Left? (2013), Gustav Hofer e Luca Ragazzi prendono di mira la dittatura del machismo in Italia: "Ogni cosa qui sembra ruotare intorno all'organo genitale maschile - spiegano i registi - basti pensare che esistono ben 887 modi diversi per definirlo". E così la patria del latin lover che per decenni ha idolatrato Mussolini ("la passione del Ventennio per gli obelischi è cosa nota") e Berlusconi (per oltre due decenni politici e televisivi) diventa il caso di studio per eccellenza. Conseguenze incluse, dalle diseguaglianze salariali alle molestie, fino alla violenza di genere e domestica.

[…] Dalla Capitale a Milano, da Padova a Venezia fino a Barcellona, l'esplorazione si svolge a tappe con l'aiuto di sociologi (Sveva Magaraggia, università Milano-Bicocca), psicologi (Nicoletta Malesa, presidente del Centro di ascolto uomini maltrattanti Nord Sardegna), neuroscienziati (Giorgio Vallortigara, università di Trento), scrittrici (Michela Murgia), politici (Laura Boldrini), pornostar (Rocco Siffredi) e associazioni (Stefano Ciccone, Maschile plurale), per capire - tra natura e cultura - dove nasce la supremazia maschile e come reagiscono gli uomini di fronte all'emancipazione femminile. […]

