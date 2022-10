“IL MONDO DEVE VEDERE LA VERITÀ” – DOPO L’ESPLOSIONE AL PONTE DI CRIMEA, ZELENSKY PROVA A RIPRENDERE IL MANO IL FILO DELLA NARRAZIONE SULLA GUERRA E POSTA LE IMMAGINI DELLA DISTRUZIONE INFLITTA ALLA CITTÀ DI ZAPORIZHZHIA DAI MISSILI RUSSI: “L’UCRAINA NON HA MAI VOLUTO QUESTA GUERRA. ABBIAMO A CHE FARE CON UNO STATO CHE NON VUOLE LA PACE. UNO STATO TERRORISTA – NEL RAID SONO MORTE 17 PERSONE – VIDEO

ZELENSKY POSTA VIDEO ZAPORIZHZHIA, 'MONDO DEVE VEDERE LA VERITÀ'

volodymyr zelensky

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso su Facebook immagini (video e foto) che ritraggono la distruzione inflitta la notte scorsa alla città di Zaporizhzhia dall'attacco missilistico russo.

Lo riporta Ukrinform. "Il mondo deve vedere la verità. Un attacco missilistico sulla popolazione civile di Zaporizhzhia ha distrutto case residenziali e private, dove la gente dormiva di notte, viveva e non attaccava nessuno... L'Ucraina non ha mai voluto questa guerra. L'Ucraina non ha fatto nulla per provocarla. Abbiamo a che fare con uno Stato che non vuole la pace. Con uno Stato terrorista", ha scritto il presidente ucraino.

KIEV, 'A ZAPORIZHZHIA ALMENO 13 MORTI, ANCHE BAMBINI'

bombardamento russo su zaporizhzhia 10

(ANSA) - E' di almeno 13 morti e 60 feriti il bilancio aggiornato dell'attacco missilistico della scorsa notte su Zaporizhzhia. Lo ha riferito la polizia regionale su Facebook, precisando che "tra i feriti e i morti ci sono bambini". Sempre secondo la polizia, sono stati sparati 9 missili S-300 e X-22 contro i quartieri residenziali della città nel sud dell'Ucraina. Decine di case private, due condomini e altre infrastrutture civili sono state colpite.

UCRAINA: MISSILI SU ZAPORIZHZHIA, 17 MORTI

bombardamento russo su zaporizhzhia 11

(ANSA) - Sono 17 i morti nell'attacco missilistico notturno a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Il bilancio, provvisorio, è stato comunicato su Telegram da Anatoly Kurtev, segretario del Consiglio comunale della città. "Secondo i dati preliminari - scrive - cinque case private sono state distrutte e circa 40 sono state danneggiate. In questo momento, si sa che 17 persone sono morte". Secondo quanto riportato dai media locali ci sono anche 44 feriti. Anche ieri la città aveva subito un attacco che aveva provocato altri 17 morti.

bombardamento russo su zaporizhzhia 8

PUTIN DOMANI RIUNISCE IL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO

(ANSA-AFP) - Il presidente russo Vladimir Putin presiederà domani il Consiglio di sicurezza di Mosca, dopo l'esplosione nel ponte di Crimea.

