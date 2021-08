31 ago 2021 10:39

“MONOPATTINI” SI FA PER DIRE – LA POLIZIA STA INDAGANDO PER CAPIRE SE IL MEZZO SU CUI È MORTO IL RAGAZZO DI 13 ANNI A SESTO SAN GIOVANNI FOSSE STATO MODIFICATO PER RAGGIUNGERE VELOCITÀ PIÙ ELEVATE – MOLTI DEI MEZZI VENDUTI COME MONOPATTINI IN REALTÀ SONO “CICLOMOTORI CAMUFFATI” CHE POSSONO RAGGIUNGERE I 75 CHILOMETRI ALL'ORA – NEL 2020 IN ITALIA CI SONO STATI 123 INCIDENTI GRAVI IN ITALIA E UN MORTO E QUEST' ANNO GIÀ DUE PERSONE HANNO PERSO LA VITA...