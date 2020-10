“MORIRETE TUTTI” – SCENE DA PANICO SU UN VOLO EASYJET IN PARTENZA DA BELFAST E DIRETTO A EDIMBURGO DOVE UNA SVALVOLATA SI È RIFIUTATA DI INDOSSARE LA MASCHERINA: QUANDO GLI ASSITENTI DI VOLO L’HANNO INVITATA A SCENDERE DALL'AEREO, LA DONNA HA INIZIATO A TOSSIRE SUGLI ALTRI PASSEGGERI, IMPRECANDO E… - VIDEO

Da "www.ilmessaggero.it"

Colpi di tosse, maledizioni e imprecazioni: tutto in faccia ai terrorizzati e malcapitati passeggeri del volo EasyJet del mattino tra Belfast ed Edimburgo del 18 ottobre, proprio mentre hostess e steward stavano spiegando le norme anti Covid. La donna ha fatto, almeno nei modi, peggio del villain di Cassandra Crossing, film cult sul tema della paura per le trasmissioni di virus su un mezzo di trasporto, in quel caso un treno che diventava una prigione blindata per tutti i viaggiatori contagiati

La donna ha prima rifiutato di indossare la mascherina e poi, una volta giustamente invitata a scendere dall'aereo già pronto per il decollo, ha dato il via a uno show che si è risolto in una lunga sequenza di bip per l'irreferibilità dei termini. La frase più mite? "Morirete tutti". Tra un bip e l'altro sono sopravvissuti solo i plateali colpi di tosse con cui la viaggiatrice evidentemente negazionista ha investito parecchi passeggeri inermi, giù vincolati ai seggiolini dalle cinture.

Colpi di tosse "scagliati" in pieno sul viso di chi era diretto a Belfast. Ora non è dato, almeno per ora, sapere se la donna sia pericolosa in fatto di possibilità di contagiare chi le è capitato a tiro, ma certo sono stati minuti ad alta tensione.

Le autorità nordirlandesi, che hanno preso in custodia la donna, stanno ora valutando se denunciarla dopo averla anche sottoposta ad alcoltest e tamponi.

