Beppe Vessicchio non stecca mai. Persino quando parla della Rai, che lo ha bandito dai propri show, mantiene il suo simpatico aplomb: sorride, spiega a che punto sta il contenzioso per i mancati diritti connessi delle musiche utilizzate a La prova del cuoco, e poi candidamente volta pagina.

Il rancore, se c'è, lo lascia confinato alle aule di tribunale anche perché, a quasi 70 anni, lui ha parecchio da fare. Il direttore d'orchestra ha accettato di entrare come insegnante nella Peparini Academy: la neonata scuola di musica e ballo fondata a Roma da Giuliano Peparini, ex coreografo di Amici. Qui Vessicchio terrà le vocal class: «impegnative», assicura, «ma fondamentali perché quello che manca oggi agli artisti è la consapevolezza di quello che stanno facendo».

Il talento non basta senza la tecnica?

«La musica è una lingua vera e propria, che andrebbe padroneggiata e conosciuta, altrimenti c'è il rischio di bruciarsi: basta cambiare brano, team lavorativo o palco, e si può entrare in crisi. Eppure molti insegnano canto senza partire dalla musica».

Cosa intende?

«Se chiede a un artista su che nota si sta esibendo, spesso non te lo sa dire. E vale anche per i nomi affermati. Il talento viene lasciato allo stato brado invece è fondamentale insegnare i codici tecnici. La musica non inizia e finisce con l'esibizione sul palco: quello è un momento che affascina, perché vedi i risultati del tuo lavoro. Ma la musica è tanto altro: non altro, ma tanto altro».

[…] Immagino che l'Auto-Tune sia bandito nella sua classe...

«Solo se è una protesi. Come effetto potrei contemplarlo. Comunque sempre più artisti lo stanno abbandonando perché è omologante: usandolo, le voci diventano tutte uguali».

Lei potrebbe lavorare solo con i big, invece investe sui giovani talenti. Perché?

«Vorrei dare loro quello che non ho avuto io. Sono nato in periferia e da ragazzo ho dovuto fare i salti mortali per studiare quello che desideravo. A 15 anni provai a iscrivermi in conservatorio ma non mi presero: l'ingresso era a numero ridotto e aveva la precedenza chi già studiava lì alle medie. Così mi sono dovuto iscrivere al liceo scientifico e, a latere, studiare musica. Fu davvero dura».

Ma in Rai prima o poi la rivedremo?

«Il regolamento di Viale Mazzini vieta di scritturare persone che hanno un contenzioso in essere. Avevo vinto la causa, ma la Rai ha deciso di appellarsi e temo che vogliano arrivare fino alla Cassazione».

E se il segreto fosse il binomio Sanremo-Amadeus, più che la Rai?

«Amadeus ha fatto oggettivamente tanto. Io gli mossi qualche critica e ancora adesso penso che lo sbilanciamento verso l'attualità faccia bene più allo spettacolo che non alla comunità della musica. Amadeus poteva osare nell'inserire più classici. Tuttavia i dati sono incontrovertibili: dall'Auditel allo streaming, tutto dà ragione a lui».

Qual è lo stato di salute della scena musicale italiana?

«È tutto un mordi e fuggi, si vive di tormentoni. Io invece tendo a vedere la musica come un atto molto più profondo […] ».

