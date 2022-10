“NANCY PELOSI HA CERCATO DI METTERE IN SCENA IL SUO MINI 6 GENNAIO” – SUI SOCIAL CIRCOLANO MOLTE TEORIE COMPLOTTISTE SULL’AGGRESSIONE DEL MARITO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA: “È UNA STORIA RIDICOLA, CI SONO DETTAGLI MOLTO STRANI” – ANCHE ELON MUSK HA TWITTATO IL LINK DI UN ARTICOLO CHE SOSTIENE CHE PAUL PELOSI FOSSE UBRIACO, E CHE L’ASSALITORE FOSSE UN ESCORT GAY: “C’È UNA MINUSCOLA POSSIBILITÀ CHE CI SIA PIÙ SU QUESTA STORIA DI QUANTO NON SEMBRI PRIMA VISTA…”

david depape

'TEMPI SOSPETTI O MESSA IN SCENA',I DUBBI DELLA DESTRA SU PELOSI

(ANSA) - Nancy Pelosi si descrive "scioccata e traumatizzata" per l'assalto al marito, ancora ricoverato in ospedale. "Le sue condizioni migliorano", ha assicurato la Speaker della Camera rompendo il silenzio sull'incidente che ha indignato la politica americana ma che online, fra la destra, suscita molti dubbi.

Sui social le teorie complottiste si susseguono arrivando addirittura a mettere in dubbio che l'assalto sia realmente accaduto. "Ci sono dettagli molto strani", si legge in un forum devoto al ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon.

"Mi chiedo se Pelosi abbia cercato di mettere in scena il suo mini 6 gennaio", ha scritto e poi cancellato Greg Kelly, l'anchor del network di destra Newsmax. Secondo diversi esponenti della far right americana a essere sospetta è la tempistica del presunto incidente, a pochi giorni dalle elezioni di metà mandato. "La sinistra sta impazzendo non solo perché non crediamo alla non plausibile storia di Paul Pelosi ma perché stiamo ridendo per quanto è ridicola", scrive Dinesh O'Souza, il commentatore di destra autore di diversi documentari. "Questo significa che non siamo più intimiditi dalle loro false storie. Non hanno più controllo su noi", aggiunge Souza. (ANSA).

nancy e paul pelosi

ELON MUSK TWITTA TEORIA COMPLOTTISTA SULL'ATTACCO A PELOSI

(ANSA) - Elon Musk ha twittato il link di una teoria complottista sull'attacco a Paul Pelosi, il marito della Speaker della Camera Nancy Pelosi. Rispondendo a Hillary Clinton che definiva l'assalto "scioccante ma non sorprendente" e allegava al suo cinguettio un articolo del Los Angeles Times sull'aggressore e la sua passione per QAnon, Musk ha risposto: c'è una "minuscola possibilità che ci sia più su questa storia di quanto non sembri prima vista". Al tweet è allegato un articolo non più accessibile del Santa Monica Observer, secondo il quale non c'è mai stato alcun attacco e Paul Pelosi era in compagnia di un gigolò.

