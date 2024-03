“I NAPOLEONCINI DI OGGI RICORDINO LA CADUTA DI PARIGI” – MARIA ZAKHAROVA, PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO, SFOTTE EMMANUEL MACRON SENZA CITARLO: “NON DOVREBBE DIMENTICARE LE LEZIONI DELLA STORIA, IN PARTICOLARE QUANDO LE TRUPPE RUSSE ENTRARONO A PARIGI” – SECONDO GLI ANALISTI AMERICANI, DOPO L’ATTENTATO A MOSCA, PUTIN AUMENTERÀ LA RETORICA SULLE MINACCE OCCIDENTALI E UCRAINE – I TIMORI DI KIEV DI UN’ESCALATION DOPO L’ATTENTATO ALLA CROCUS CITY HALL...

1. ISW, LA RUSSIA AUMENTERÀ LA RETORICA SULLE MINACCE OCCIDENTALI

(ANSA) - Secondo gli analisti americani dell'Isw, dopo l'attacco al Crocus City Hall, le autorità russe aumenteranno la loro retorica sulle probabili minacce occidentali e ucraine per ottenere un maggiore sostegno interno alla guerra in Ucraina.

Il Cremlino, afferma il think tank americano, spera probabilmente che la percezione del coinvolgimento ucraino e occidentale nell'attacco al Crocus aumenti il sostegno interno alla guerra in Ucraina e i funzionari russi potrebbero usare un'accezione più ampia di ciò che considerano terrorismo per continuare a dipingere gli ucraini come terroristi e l'Occidente come sponsor del terrorismo.

Inoltre, secondo Isw, il Cremlino potrebbe ancora accusare formalmente l'Ucraina di aver organizzato l'attacco al Crocus se ritiene che altri sforzi sulla narrazione non siano sufficienti per provocare la reazione desiderata nel Paese.

2. MOSCA, 'I NAPOLEONCINI DI OGGI RICORDINO CADUTA DI PARIGI'

(ANSA) - I 'Napoleoncini" che oggi minacciano di "inviare truppe in Oriente" non dovrebbero "dimenticare le lezioni della Storia", in particolare di quando le truppe russe entrarono a Parigi dopo avere sconfitto il vero Napoleone. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, mentre si avvicina il 210/o anniversario della resa della capitale francese, il 31 marzo del 1814.

3. KIEV TEME L’ESCALATION MOSCA, NUOVO BILANCIO: I DISPERSI SONO DECINE

Estratto dell’articolo di Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera”

Era quasi un quarto di secolo fa, ma sembrano trascorsi millenni, quando Vladimir Putin porgeva le condoglianze a George Bush per gli attacchi di Al Qaeda dell’11 settembre 2001 e sosteneva l’invasione americana dell’Afghanistan. Oggi il terrorismo che colpisce la Russia trova la comunità internazionale ricaduta nelle dinamiche della Guerra Fredda, l’Europa mobilitata in difesa e il regime di Putin che continua a strumentalizzare il massacro di settimana scorsa per puntare il dito contro l’Ucraina e la Nato. Non c’è più alcun fronte comune mondiale contro il terrorismo jihadista.

Tutt’altro, siamo alla sfida aperta senza esclusione di colpi. Ieri la portavoce del Cremlino, Maria Zakharova, è tornata a ripetere che è «ben difficile pensare che l’Isis abbia la capacità di compiere un attentato come quello contro il palazzo concerti Crocus alla periferia di Mosca». Un’affermazione infondata, […]. Eppure, funzionale per mobilitare la Russia in vista delle prossime offensive. L’aggressività del regime sembra proporzionata alla gravità dell’attentato.

Gli ospedali russi rendono noto che i morti sono passati da 137 a 143, a causa del decesso di sei feriti gravi tra le decine e decine ancora ricoverati. Ma le notizie che trapelano sembrano ancora più serie, pare infatti che vi siano 143 nomi mancanti, molti corpi sono carbonizzati e irriconoscibili: il bilancio finale delle vittime potrebbe dunque anche raddoppiare.

Kiev si aspetta la recrudescenza della guerra ai suoi confini. Ieri i missili russi sono tornati a martellare la città di Kharkiv, nel nord-est ucraino. Il bilancio delle vittime nella zona urbana è un morto e 19 feriti, tra cui almeno due bambini. Due morti ucraini anche tra Kherson e Mykolaiv nel sud.

A loro volta i droni ucraini sono tornati a colpire la vicina città russa di Belgorod, non si ha notizia di vittime. Gli ucraini temono che Putin possa lanciare le sue truppe per cercare di prendere le regioni che aveva invaso nel febbraio 2022, per poi esserne scacciato a metà autunno.

Non a caso tra Kharkiv e la zona Sumy, […] i reparti del genio stanno costruendo le nuove linee difensive. Ieri è andato a visitarle anche Zelensky, che è tornato a chiedere agli alleati della Nato sia i sistemi Patriot antimissili che i caccia F-16. […]

