“NASCONDEVA DI ESSERE GAY PER PAURA DI PERDERE IL SUCCESSO” - ANDREW RIDGELEY, MEMBRO DEGLI WHAM!, RACCONTA LA LOTTA INTERIORE DI GEORGE MICHAEL: “ERA CONVINTO CHE NON AVREBBE PIÙ POTUTO COMPETERE CON MICHAEL JACKSON E MADONNA. A ME LO DISSE NEL 1983, MA CI MISE 15 ANNI PER RENDERLO PUBBLICO” – “CI SONO ANCORA TROPPE DOMANDE SENZA RISPOSTA SULLA…” (VIDEO)

DAGONEWS

andrew ridgeley

Durante il periodo negli Wham! George Michael ha lottato per mantenere segreta la sua omosessualità. È quanto rivela nella sua autobiografia “Wham! George and Me” Andrew Ridgeley, altro membro della band, che ha raccontato lo struggimento del cantante che aveva paura che quella notizia avrebbe potuto danneggiare la sua carriera, impedendogli di competere con star come Madonna e Michael Jackson.

andrew ridgeley e george michael 1

Ridgeley, che ora ha 56 anni, ha affermato che il cantante era ossessionato dalla voglia di mantenere la sua immagine pubblica immacolata. «Al di là di una stretta cerchia di persone nessuno ne aveva davvero la minima idea. La voglia di mantenere una facciata non stava facendo a pezzi George, ma si intravedevano le prime crepe. La sua ambizione di successo aveva la priorità su tutto, inclusa la sua sessualità.

andrew ridgeley e george michael 2

Era guidato da un desiderio inarrestabile di realizzare il suo potenziale, ma questo aveva un prezzo. Quali fossero le vere implicazioni per George, non posso dirlo, ma sapevo che non si era mai sentito a suo agio. Era irremovibile sul fatto che la sua sessualità dovesse essere tenuta nascosta il che ha creato un livello di stress indesiderato che era difficile da gestire».

Ridgeley, che ha affermato di non aver mai incontrato alcun ragazzo di Michael durante la sua permanenza nella band, ha aggiunto: «George ha rifiutato di dirlo anche dopo la morte per Aids del suo fidanzato Anselmo Feleppa Aids nel 1993. Era devastato, ma non era in grado di discuterne in pubblico. Se avesse parlato prima, chissà in che modo le cose sarebbero potute andare».

wham a ibiza per club tropicana

Nell'autobiografia Ridgeley racconta nel dettaglio il momento in cui George ha rivelato ai membri della band di essere gay. «Eravamo in un hotel di Ibiza durante le riprese di Club Tropicana nel 1983.

Shirlie Holliman era seduto su un grande divano. George era ancora a letto. Ha sorriso quando sono entrato. L'atmosfera nella stanza era rilassata e familiare, ma ciò che George stava per rivelare era chiaramente un grosso problema per lui. "Non sapevo se dirtelo" mi disse, guardando Shirlie, "ma lo farò. Sono gay"». Da quel momento ci mise 15 anni per rivelare pubblicamente di essere omosessuale.

GEORGE MICHAEL E ANSELMO FELEPPA

Nonostante il loro stretto legame, Ridgeley ha ammesso di essere stato "invidioso" di Michael. «Ero stupito dal suo talento, ma sarebbe stato favoloso che un po’ di quella polvere di stelle arrivasse anche su di me».

Infine Ridgeley ha affermato di avere ancora molte domande senza risposta sulla sua morte, nonostante sia stata catalogata come provocata da una patologia cardiaca: «Ora sembra che potremmo non sapere mai cosa è successo davvero».

george michael fadi fawaz GEORGE MICHAEL E FREDDIE MERCURY GEORGE MICHAEL E LA SORELLA MELANIE GEORGE MICHAEL CON LA FAMIGLIA kenny e george fadi fawaz george michael george michael 1988 george michael tania coleridge 2 george michael faith george michael fadi e george arrivano in elicottero fadi e george george michael george michael irriconoscibile george michael con shirlie holliman geroge michale con geri kenny e george fotografati da linda mccartney george e il fidanzato fadi george michael

WHAM

anthony tony pike con george michael george michael fadi fawaz george micheal

george michael e wham