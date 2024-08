IL PROCURATORE DI TERMINI IMERESE AMBROGIO CARTOSIO

BAYESIAN: PM, 'EVENTO REPENTINO E IMPROVVISO'

(ANSA) - "Si è trattato di un evento repentino e improvviso". Lo ha detto il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano che coordina le indagini sul naufragio del Bayesian. "Al momento non abbiamo la certezza che ci sia una scatola nera - ha aggiunto - In questa fase si era puntato sulla ricerca. Dobbiamo attendere il recupero del veliero. Non possiamo confermare se c'erano i portelloni aperti. Non vi saranno dichiarazioni su quello che al momento hanno visto i sommozzatori. Possono essere informazioni che devono essere confermare da una seconda verifica".

PM, 'IL BAYESIAN INVESTITO DA UN DOWNBURST'

(ANSA) - "Il veliero è stata investito da un downburst". Lo ha detto il sostituto procuratore a Termini Imerese Raffaele Cammarano che indaga sul naufragio del Bayesian. Le forti raffiche di vento che escono dal temporale possono raggiungere velocità anche superiori ai 100 km orari.

CARTOSIO, 'INDAGATI ISCRITTI FORSE PRIMA DI RECUPERO NAVE'

la tragedia del bayesian - infografica la verita

(ANSA) - "Potrebbe anche essere possibile che iscriviamo nel registro gli eventuali indagati prima del recupero del veliero". Lo ha detto il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio in conferenza stampa sul naufragio del Bayesian. Il fascicolo, per ora a a carico di ignoti, è aperto con l'ipotesi d'accusa di naufragio colposo e omicidio colposo aveva detto il pm.

BAYESIAN: PM, EQUIPAGGIO NON SOTTOPOSTO A TEST ALCOL E DROGA

(ANSA) - "I membri dell'equipaggio non sono stati sottoposti ad alcoltest e drug test. Erano molto provati sotto choc e necessitavano di cure". Lo ha detto Raffaele Cammarano pm di Termini Imerese che coordina le indagini sul naufragio del Bayesian.

HANNAH LYNCH

BAYESIAN: PM, 'EQUIPAGGIO È LIBERO DI LASCIARE SICILIA'

(ANSA) - "L'equipaggio non deve restare in Sicilia, non c'è alcun obbligo di legge. I membri devono dare la massima disponibilità per essere risentiti". Lo ha detto il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio in conferenza stampa sul naufragio del Bayesian.

PRIMI INDAGATI PER IL VELIERO "I PASSEGGERI LASCIATI SOLI L'EQUIPAGGIO ERA SUL PONTE"

Estratto dell’articolo di Riccardo Arena per “La Stampa”

La prima domanda sta nei numeri: nove componenti l'equipaggio del Bayesian su dieci si sono salvati, la metà dei dodici passeggeri sono morti. L'ultima a essere recuperata, la diciottenne Hannah Lynch, figlia del tycoon inglese Mike, già riportato a terra giovedì, ieri è stata trovata dal lato andato a fondo, quello di prua, ma dalla parte opposta rispetto alla cabina in cui stava dormendo.

recaldo thomas lo chef dello yacht bayesian

In quei tremendi ultimi 16 minuti della loro vita, la ragazza, come il padre, che pure era l'organizzatore della crociera e il padrone di fatto dell'imbarcazione di superlusso, come le altre cinque vittime che hanno sbagliato direzione, nel caos di una nave che nel buio delle quattro del mattino si andava allagando, scarrocciava e sbandava paurosamente, colando poi a picco in 4-5 minuti, sono stati in qualche modo cercati, aiutati, assistiti, guidati dall'equipaggio diretto da James Cutfield?

[…] Riservatezza o no, inquieta la contemporanea morte di Lynch, del presidente di Morgan Stanley, Jonathan Bloomer e dell'avvocato Chris Morvillo, che festeggiavano l'assoluzione del tycoon in un processo americano con implicazioni e risarcimenti da miliardi, tutti in crociera con un ospite legato a società di Servizi (segreti) e deceduti con le mogli degli ultimi due, Judith Elizabeth e Neda, e col cuoco di bordo, l'unico dell'equipaggio ad aver perso la vita, Recaldo Thomas.

ricerche dei dispersi dello yacht bayesian affondato a porticello palermo

Ora che c'è pure Hannah, nelle celle frigorifere del cimitero dei Rotoli, l'esecuzione delle autopsie su questi scomparsi più che eccellenti, in programma da lunedì in poi, all'istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, dà il via alle prime mosse della Procura termitana. Che potrebbero essere fatte oggi o lunedì stesso.

Gli esiti degli accertamenti irripetibili dovranno essere utilizzati in un eventuale processo, che non avrà solo implicazioni penali ma anche dirette e miliardarie conseguenze sul piano civile, una guerra senza esclusione di colpi tra holding, società, armatori, broker, assicurazioni.

JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN

La posizione del comandante Cutfield, del primo ufficiale Matthew Griffith, ma anche del primo ufficiale di macchina, visto che i motori nella bufera sarebbero rimasti fermi, è nel mirino da giorni. Pur nella (umana, più che giudiziaria) comprensione del panico dettato da un evento atmosferico eccezionale come la tromba d'aria che ha investito la rada di Porticello, si devono verificare possibili, gravissimi, errori.

Una superperizia, l'unico sistema che potrà cercare di chiarire come un'imbarcazione apparentemente inaffondabile sia colata a picco nel giro di 16 minuti, potrà essere disposta solo col recupero del relitto, per il quale serviranno mesi, milioni e una macchina imponente come quella della Costa Concordia.

mike lynch 2

Nel frattempo però "parlano" già i tracciati – acquisiti dai pm – dell'Ais, il sistema satellitare internazionale che ha dipinto gli ultimi movimenti del natante da 56 metri con un albero di 75 come un disperato scarabocchio attorno a se stesso, fino all'inclinazione finale ed esiziale: un movimento di brandeggio sul cavo dell'ancora, come se l'ancora non fosse mai stata ritirata. […] Errori, dunque: tanti, tantissimi e tragici. Saranno solo semplici avvisi di garanzia? In questo caso chi potenzialmente ha sbagliato, potrebbe concordare versioni di comodo o tornare a guidare crociere di persone spensierate e facoltose, come quelle andate a morire come topi in un veliero impazzito, nel mare siciliano.

ultima immagine dello yacht bayesian prima del naufragio a palermo recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello 2 ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 3 ?? yacht bayesian ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 2 jonathan bloomer ?? yacht bayesian 1 ricerche dello yacht bayesian affondato a palermo 2 mike lynch a inizio carriera lo yacht bayesian. lo yacht bayesian mike lynch con la moglie angela bacares ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 1 ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo ayla roland 1 mike lynch ricerche dei dispersi dello yacht bayesian 2 L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO YACHT BAYESIAN l ultima foto scattata dallo yacht bayesian ricerche dei dispersi dello yacht bayesian il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo ayla roland 2 il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo LA TRAGEDIA DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO