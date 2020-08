flavio briatore positivo al coronavirus i tweet

DAGOSELEZIONE

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Briatore curato da Zangrillo. Un negazionista curato da un negazionista, insomma.

domenico terranova@nicoterranova

Uno che dice che il covid non esiste si è ammalato di covid e lo sta curando uno che dice che il covid è scomparso.

#Briatore #Zangrillo

Carlo Cottarelli stan account @donnadimezzo

Zangrillo: Flavio Briatore è stato avvelenato

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 3

Kid Stardust@kidstu

#briatore si fa ricoverare dal suo amico #zangrillo: "il virus non esiste più, saranno le emorroidi".

Antonio M. Fasulo@fasulo_antonio

Altri 52 casi di positività al #COVID19 tra il personale del #Billionaire. Da Billionaire a Focolaire è un attimo. #Briatore #COVID49_negano_ma_contagiano #coronavirus

flavio briatore con mihailovic, della valle, bonolis, marcolin e parpiglia a ferragosto

Maquelloemario@mariomachille

Altri 52 infetti al #Billionaire. Certo con tanti soldi potrebbero pure comprare una mascherina e del liquido disinfettante. #25agosto

Fabio @Iperbole_

#Briatore, 17 Agosto: "Chiusura delle discoteche? Abbiamo degli incapaci al governo, al Billionaire rispettiamo le regole".

flavio briatore con silvio berlusconi il 12 agosto

25 Agosto 2020: 52 positivi al Billionaire, Briatore ricoverato per Covid in condizioni serie.

Auguri, e impari che i virus non guardano il conto in banca

Luca Telese@lucatelese

Voglio fare i migliori auguri a #Briatore. Ma ció non significa ignorare che il focolaio billionaire é frutto di uno stile, di un modello culturale, di una gestione sprezzante di territorio, uomini e cose. Non per punire, perché la punizione è già grande: perchè non si ripeta.

Alessandro Antinelli@AleAntinelli

renzo rosso con flavio briatore

La vicenda #Briatore dice tutto. C’è poco da aggiungere. A #Briatore auguro sinceramente di guarire presto per poi scusarsi per tutte le idiozie che ha detto in Tv 5 giorni fa.

Salvo Sottile@salvosottile

Ci sarà tempo per stabilire se @briatore ha sbagliato. Ma mi chiedo e’ troppo ricco o troppo arrogante per meritare un po’ di pietas dai suoi detrattori ora che è malato e soffre? Certo è che la valanga d’odio che oggi dal web si abbatte su di lui fa impressione #Briatore

BRIATORE E ZANGRILLO A MAGGIO DICEVANO CHE IL VIRUS NON ESISTE - TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI

Fabrizio Delprete@FabrizioDelpret

Dopo Bolsonaro e Boris Johnson, anche #Briatore ricoverato per #Coronavirus. Insomma. Anche se non credi al #Covid, il #COVID19 crede in te.

HaStataLaScuola@Nonha_stata

Il sindaco di #arzachena non è riuscito a proteggere gli anziani.

Michele Leccese@micheleleccese

Nel frattempo, da qualche parte nel mondo, infermiere cesse che hanno sposato uomini poveri, si prendono cura di #Briatore.

FLAVIO BRIATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS BY EDOARDOBARALDI

Pinuccio@Pinucciosono

#Briatore non sim come a te. Ti auguriamo una pronta guarigione

la manina@La_manina__

SELVAGGIA VS BRIATORE E ZANGRILLO

Tanti auguri di pronta guarigione a Flavio #Briatore, ricoverato in condizioni gravi per Covid. Attendo con ansia di vederti di nuovo su Rete 4, per sentirti finalmente confessare di aver raccontato agli italiani una montagna di cazzate.

Mangino Brioches@manginobrioches

Altri 52 positivi al #Billionaire. Questi hotspot pieni di #migranti infetti sono una rovina.

flavio briatore con il figlio e due amici in barca

Rubio@rubio_chef

BASTA immigrati che fanno serate al #Billionaire e poi ubriachi vanno in giro ad infettare gli ITAGLIANI!

La prima manina@LaPrimaManina

Porto Cervo, altri 52 positivi al #coronavirus al #Billionaire Ma ce lo doveva dire #Briatore che era un benefattore ed ospitava di nascosto intere bande di #migranti!

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 5

Lucillola@LucillaMasini

Covid. 60 dipendenti del Billionaire positivi al test. Tutti contagiati da immigrati clandestini che bevevano champagne al tavolo, giusto? #Briatore #BILLIONAIRE #COVIDIOTS #Sardegna

briatore col porceddu sardo

flavio briatore copia briatore twitta roberto cavalli FLAVIO BRIATORE SILVIO BERLUSCONI IL 12 AGOSTO 2020 SINISA MIHAJLOVIC - FLAVIO BRIATORE - ANDREA DELLA VALLE - PAOLO BONOLIS - DARIO MARCOLIN - GABRIELE PARPIGLIA BOB SINCLAIR E FLAVIO BRIATORE