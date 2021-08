“È UN CHIARO ATTACCO AL TERRITORIO DELL’AFGHANISTAN” – I TALEBANI NON HANNO PRESO BENE IL RAID AMERICANO CON IL DRONE CHE HA UCCISO DUE DEI RESPONSABILI DELL’ATTENTATO ALL’AEROPORTO DI KABUL. MA COME? MA NON ERANO NEMICI DELLA “FILIALE” AFGHANA DELLO STATO ISLAMICO? UFFICIALMENTE SÌ, IN REALTÀ MICA TANTO: IL FONDATORE DELL’ISIS-K AVEVA ADERITO AL MOVIMENTO TALEBANI. E ANCHE L’ATTUALE CAPO SAREBBE STATO UN COMANDANTE DELLA RETE HAQQANI. IN PIÙ È DIFFICILE PENSARE CHEIL KAMIKAZE ABBIA POTUTO COLPIRE SENZA CHE I NUOVI PADRONI DELL’AFGHANISTAN CHIUDESSERO UN OCCHIO (O TUTTI E DUE)

talebani nel palazzo presidenziale

Talebani condannano raid Usa, 'attaccato l'Afghanistan'

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - I Talebani hanno condannato il raid americano con un drone che ha colpito l'Isis-K, definendolo un "chiaro attacco al territorio dell'Afghanistan": lo ha dichiarato il portavoce degli integralisti, Zabihullah Mujahid alla Reuters, ripresa da vari media fra cui Bbc. (ANSA).

IL PATTO DI SANGUE TRA TALEBANI E ISIS

Estratto dell’articolo di Fausto Biloslavo per “il Giornale”

isis k 5

(…) Il kamikaze all'aeroporto di Kabul e la cellula che ha appoggiato il piano della strage difficilmente avrebbero potuto colpire senza che i nuovi padroni dell'Afghanistan chiudessero un occhio o tutti e due. Ufficialmente Isis e talebani si odiano e fronteggiano, ma il terribile attacco fa il gioco dell'Emirato islamico, che punta ad un ritiro certo e definitivo di tutte le truppe occidentali dall'aeroporto di Kabul il 31 agosto, come il presidente americano aveva annunciato prima della Caporetto afghana.

attentato all aeroporto di kabul

(…) Il capo della rete Haqqani, specializzata in attacchi suicidi, è Siraj figlio del fondatore che aveva combattuto contro i sovietici ed era stato ministro nel primo Emirato fino all'11 settembre. Dal 2015 Siraj Haqqani è stato nominato vice emiro dei talebani. «Se negano legami con l'Isis sono come il Pakistan che nega di avere rapporti con la shura di Quetta (il consiglio decisionale dei Talebani nda).

AFGHANISTAN - UNA FOLLA ACCLAMA KHALIL HAQQANI

(…) In realtà un rapporto dell'Onu di giugno segnalava che 8mila-10mila volontari jihadisti dell'Asia centrale, Caucaso, Pakistan e della regione musulmana cinese dello Xinjiang avevano raggiunto l'Afghanistan per dare man forte all'avanzata talebana. In parte avrebbero aderito all'Isis e Al Qaida.

drone mq 9 reaper

La costola del Califfato è un miscuglio di combattenti locali, pachistani, uzbeki, ma anche veterani della sconfitta in Siria e Iraq riparati in Afghanistan. Oltre a questa manovalanza il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha ammesso che «chiaramente ci sono migliaia» di prigionieri dell'Isis-K che sono stati rilasciati a causa del ritiro delle truppe Usa. L'uccisione nella sua cella nei primi giorni dell'Emirato di Abu Omar Khorasani, pezzo grosso del Califfato afghano, è solo un segnale al gruppo terroristico che comandano i talebani.

Shahab al-Muhajir

Lo stesso fondatore dello Stato islamico in Afghanistan aveva aderito al movimento talebano prima di arruolarsi nella loro copia in Pakistan. Anche il suo successore Abdul Logari ucciso in un'operazione congiunta dei reparti speciali afghani e americani nel 2017 aveva fatto parte per anni dei talebani. E il misterioso Shahab al-Muhajir, l'attuale capo, sarebbe stato un comandante della rete Haqqani prima di disertare per le bandiere nere.

HAMID KARZAI E ANAS HAQQANI isis k 4 AFGHANISTAN - UNA FOLLA ACCLAMA KHALIL HAQQANI talebani nel palazzo presidenziale attentato all aeroporto di kabul 3 attentato all aeroporto di kabul 10 attentato all aeroporto di kabul 12 attentato all aeroporto di kabul 13 talebani entrano nel palazzo del generale abdul rashid dostum 5 AFGHANISTAN - UNA FOLLA ACCLAMA KHALIL HAQQANI isis k 2