“NEANCHE GLI 007 CINESI E RUSSI HANNO PROVATO A INTRUFOLARSI NELLA MIA VITA COME HANNO FATTO GLI UFOLOGI”– SEAN KIRKPATRICK SI È DIMESSO DAL SUO RUOLO DI CAPO DELL’UFFICIO DEL PENTAGONO CHE SI OCCUPA DEGLI UFO, A CAUSA DEI COMPLOTTARI CHE HANNO RESO LA SUA VITA UN INFERNO: “MINACCIANO MIA MOGLIE E MIA FIGLIA, QUALCUNO HA ANCHE CERCATO DI ENTRARE NEI MIEI CONTI ONLINE.’” – “ALLA FINE NON RIUSCIREMO MAI A CONVINCERLI. PER LORO, L’ESISTENZA DEGLI ALIENI È UNA VERITÀ ASSOLUTA, COME UNA RELIGIONE…”

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “La Repubblica”

sean kirkpatrick

In meno di due anni Sean Kirkpatrick ha avuto la prova che gli alieni esistono e sono diversi dai comuni mortali. […] Sono persone come lui, americani come lui, che lo hanno tempestato di minacce di morte e, in un caso, si sono avvicinate alla sua abitazione in modo sospetto. La “colpa” di Kirkpatrick è essere diventato nel 2022 il direttore dell’All-Domain Anomaly Resolution Office del Pentagono, l’ufficio del dipartimento di Difesa che si occupa di tutti i casi legati agli Ufo.

ufo

Gli “alieni” sono complottisti, spesso senza volto e senza nome, convinti che la presenza di extraterrestri venga tenuta nascosta da Washington. […] «Ho avuto persone che hanno minacciano mia moglie e mia figlia - racconta Kirkpatrick al Guardian - alcune hanno cercato di entrare nei miei conti online, molto più di quanto ho visto quando ero vice direttore dell’intelligence». Neanche gli 007 cinesi e russi, aggiunge, hanno provato a intrufolarsi nella sua vita come hanno fatto gli “ufologi”.

sean kirkpatrick

Per questo motivo, diciotto mesi dopo l’incarico, questo esperto dirigente del governo, per 27 anni nell’intelligence americana, ha deciso di dimettersi. […] La scorsa settimana l’agenzia investigativa sui fenomeni extraterrestri del Pentagono ha pubblicato la prima parte di un report a cui lui aveva lavorato per mesi, dopo aver analizzato più di 800 segnalazioni. Le conclusioni dello studio dicono che non ci sono prove dell’esistenza di tecnologia extraterrestre in possesso del Pentagono.

Washington ha negato che nella misteriosa Area 51, in Nevada, contrariamente a quanto sostengono i complottisti, vengano conservati corpi di extraterrestri e parti di astronavi cadute sulla Terra. I cospirazionisti non credono alle versioni ufficiali, anche perché a luglio dell’anno scorso l’ex agente dell’intelligence David Grusch ha dichiarato a un’affollata seduta di una commissione del Congresso che per decenni il governo americano ha segretamente conservato parti di astronavi aliene e tentato di copiarne la tecnologia. Quando, però, gli è stato chiesto se ne avesse visto qualcuno, lui ha risposto di no.

avvistamenti ufo

[…] . Nel report di Kirkpatrick si sostiene che tutte le storie riguardo «corpi di alieni e astronavi» sono originate «in gran parte dagli stessi gruppi di individui» legati a programmi di ricerca sugli Ufo finanziati dal Pentagono. […]

«Alla fine - commenta l’ex direttore dell’agenzia - non riusciremo mai a convincere gli ufologi. Per loro quella dell’esistenza tra noi degli alieni è una verità assoluta, qualcosa di più vicino alla religione che a un fatto reale». «Gli puoi mettere davanti agli occhi - aggiunge - immagini legate a nostri programmi segreti scambiati per roba extraterrestre, e loro continueranno a non crederci. E ti diranno: no, questa è tecnologia aliena».

ufo ufo ufo sean kirkpatrick