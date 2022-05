“NEGRA DI MERDA, HAI PAURA? FACCI UN LAVORETTO” – L’INCUBO DI UN’ADOLESCENTE DELLA PROVINCIA DI RIETI COSTRETTA A SUBIRE MINACCE E ANGHERIE DA PARTE DI UN GRUPPO DI BULLE: QUATTRO RAGAZZINE SONO STATE DENUNCIATE DOPO CHE LA VITTIMA È CROLLATA E HA RACCONTATO TUTTO AL PADRE – ERA STATA COSTRETTA A CAMBIARE LE SUE ABITUDINI E ANCHE L’ATTESA DEL BUS ERA DIVENTATA INSOSTENIBILE: BASTAVA UNA FOTO SUI SOCIAL PER SCATENARE UNA VALANGA DI INSULTI E…

Chiara Rai per “il Messaggero”

«Negra di m..., vieni qui! Hai paura? Facci un lavoretto, dai».

Sono frasi di questo tenore che per mesi è stata costretta a sopportare una ragazza dalla pelle ambrata, adolescente, bersaglio di una gang di sei ragazzine della sua stessa età. L'hanno minacciata, insultata, umiliata a tal punto da terrorizzarla e renderle un incubo anche una semplice attesa dell'autobus per andare al liceo a Roma. Quattro della banda, residenti nell'area Tiberina ai confini con Passo Corese, paese del Reatino, sono state denunciate dalla polizia della questura di Rieti e dovranno rispondere dei reati di atti persecutori e diffamazione, aggravati dalle finalità di discriminazione e di odio razziale.

Anche Shila (nome di fantasia ndr), risiede nell'area tiberina, a Nord della provincia romana in un Comune di circa 5 mila abitanti confinante con Passo Corese. La colpa della ragazza? Ha la madre di origine africana e il padre italiano. La sua pelle è mista e le dona un fascino particolare che però ha scatenato il gruppo di bulle della zona, conosciute dai loro coetanei per le scorribande e atti violenti. Sono loro che le hanno reso la vita impossibile.

Shila ha chiesto aiuto al padre e si è convinta a denunciare le sue carnefici dopo aver sopportato una persecuzione durata per almeno quattro mesi e che spesso si è consumata anche sotto gli occhi di suoi coetanei e amici che non hanno potuto far altro che darle la solidarietà e raccontare al momento giusto tutto ciò che hanno visto ai poliziotti di Passo Corese che hanno eseguito le indagini. Prova dopo prova, un tassello dietro l'altro, si è ricostruito l'incubo che ha vissuto questa giovane.

PERSEGUITATA Il racconto è raccapricciante e ricorda senza dubbio l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro di origine capoverdiana, pestato a sangue da un gruppo di bestie, bulli senza scrupoli. Shila era arrivata al punto di avere paura di uscire di casa da sola perché loro l'aspettavano, ormai conoscevano i suoi orari di uscita e rientro, l'autobus di linea che prendeva, il bar dove si fermava. Le minacce continue e gli insulti ormai l'avevano ridotta anche a uno stato psicologico di continua tensione, fino a quando non è crollata e ha raccontato tutto.

Non contenta, la gang delle bulle, ha continuato anche sui social: bastava una foto a scatenare il fiume di insulti a sfondo razziale e di odio. Shila a causa di questa persecuzione ha dovuto cambiare le sue abitudini, farsi accompagnare dal padre. Poi è arrivata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e le famiglie delle carnefici ne hanno dovuto prendere atto.

L'eventuale responsabilità penale delle giovani denunciate verrà accertata dal Giudice. Per Shila sarà difficile tornare alla normalità ma il coraggio e la famiglia l'aiuteranno a uscirne fuori: «È una ragazza dolce e sensibile dicono gli amici non è pensabile che nel 2022 si possa essere ancora perseguitati a causa del colore della pelle».

