“A NEMBRO LA ZONA ROSSA ANDAVA FATTA A FINE FEBBRAIO, A MARZO LA SITUAZIONE ERA GIÀ FUORI CONTROLLO” - LE PAROLE DEL SINDACO CLAUDIO CANCELLI: "DA UN CERTO MOMENTO IN POI L’EPIDEMIA NON ERA PIÙ CONFINATA NEI DUE COMUNI.E QUINDI IL PROVVEDIMENTO DA PRENDERE DOVEVA ESSERE PIÙ DRASTICO"

«Credo che la zona rossa avrebbe dovuto essere istituita alla fine di febbraio. A marzo, quando l’Istituto Superiore di Sanità con una nota ha ritenuto ci fossero le condizioni per attuare misure restrittive come a Codogno e nel Lodigiano, la situazione era già fuori controllo. L’epidemia non era più confinata nei nostri due comuni ma era già ampiamente diffusa e quindi il provvedimento da prendere doveva essere più drastico».

Claudio Cancelli, il sindaco di Nembro, il comune che assieme ad Alzano Lombardo e al centro della questione della mancata zona rossa nella Bergamasca, ritiene «coerente» la decisione presa da Giuseppe Conte così come il premier ha ricostruito ieri ai magistrati di Bergamo che lo hanno sentito e come, precisa, «ho letto sulla stampa». Il primo cittadino precisa che i suoi commenti si riferiscono a quanto ha letto sulla stampa e aggiunge che quella del capo del Governo, che il 7 marzo ha disposto di trasformare in zona rossa tutta la Lombardia , «è una assunzione di responsabilità rispetto a una scelta che lui ha ritenuto la più coerente».

