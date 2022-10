17 ott 2022 10:07

“IL NEMICO TERRORIZZA LA POPOLAZIONE, MA NON CI DISTRUGGERÀ” – FINO A QUANDO LE PAROLE DI ZELENSKY CONVINCERANNO LA POPOLAZIONE UCRAINA A RESISTERE AI BOMBARDAMENTI RUSSI? IL PRESIDENTE COMMENTA IL NUOVO ATTACCO DI PUTIN A KIEV: “POSSONO ATTACCARE LE NOSTRE CITTÀ MA NON SARANNO IN GRADO DI DISTRUGGERCI”. DISTRUGGERVI FORSE NO, MA LOGORARE IL MORALE DEI CITTADINI FORSE SÌ…