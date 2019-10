“NESSUNA FORZA PUO’ FERMARE LA CINA” – COLPI DI CANNONE (A SALVE) E SFILATA DI MISSILI INTERCONTINENTALI CAPACI DI RAGGIUNGERE GLI STATI UNITI IN MENO DI UN’ORA: LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DELLA PARATA MILITARE PER I 70 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE - SU PIAZZA TIENANMEN HANNO SFILATO 15MILA SOLDATI, 580 TANK E CAMION E 160 TIPI DI AEREI MILITARI – IL MESSAGGIO DI XI JINPING - VIDEO

Una raffica di colpi a salve sparata dai cannoni su piazza Tiananmen ha dato il via alle celebrazioni per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese, subito dopo una breve introduzione del premier Li Keqiang, con la grande parata militare che è la parte più attesa e importante.

Il numero 70 ha avuto un ruolo di primo piano: l'avvio dell'evento è stato salutato da settanta colpi di cannone e, poco dopo, una formazione di aerei militari ha composto il numero nel cielo di Pechino.

«Dobbiamo rimanere impegnati nella strategia di riunificazione pacifica e di un Paese, due sistemi - ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, nel discorso che ha introdotto la parata militare riferendosi a Hong Kong, Macao e Taiwan -. Uniremo l'intero Paese e continueremo a batterci per la completa riunificazione».

Sfilano anche, per la prima volta, i missili intercontinentali mobili a combustibile solido DF41, i temuti vettori balistici capaci di raggiungere il territorio degli Stati Uniti in meno di un'ora. Spettacolari le immagini delle forza armate, in un dispiegamento senza precedenti: su piazza Tienanmen hanno sfilato 15mila soldati, 580 tank e camion e 160 tipi di aerei militari.

cina parata militare 88

Le celebrazioni, oltre a uno sfoggio di potenza, servono anche a misurare i progressi compiuti dal 1 ottobre 1949. Anche il presidente Mao assistette ad una parata quel giorno: i soldati che sfilarono furono 19mila, ma i mezzi da esibire erano pochi. In tutto, secondo quanto riportato dalla stampa cinese nei giorni scorsi, 17 aerei avevano sorvolato piazza Tienanmen, nove dei quali fecero due comparse per cercare di "ingrossare le fila" dei mezzi a disposizione dell'aeronautica. Al termine della parata militare è iniziata quella civile, con centomila persone che hanno sfilato portando settanta tra statue e ritratti dei simboli della nazione e dei suoi leader. Le – quasi - tre ore di evento si sono concluse con la liberazione di centinaia di uccelli tra piccioni e colombe.

“Nessuna forza può scuotere il nostro Paese“. E’ questo il messaggio del presidente cinese Xi Jinping nel discorso a piazza Tienanmen, prima di ispezionare le truppe della parata militare per i 70 anni della nascita della Repubblica popolare cinese. “Nessuna forza può neanche scuotere lo Stato della Cina o fermare il popolo e la nazione cinesi dal marciare in avanti”. E a vedere le impressionanti immagini della parata le parole di Xi non sembrano poi così esagerate.

