“NESSUNO PUÒ PENSARE CHE COSA NOSTRA SIA STATA SCONFITTA” – IL PROCURATORE CAPO DI PALERMO, MAURIZIO DE LUCIA, FRENA GLI ENTUSIASMI PER L’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO E RICORDA CHE SIAMO ANCORA IN GUERRA CONTRO LA MAFIA: “COSA NOSTRA È IN DIFFICOLTÀ, MA C’È GRANDE TENSIONE NELLA CUPOLA PER LA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO VERTICE. LE OMBRE SULLE INDAGINI? C'È CHI DICE CHE LA TERRA È PIATTA, MA LE DIETROLOGIE SONO DESTINATE ALLA SCONFITTA…”

Estratto dell'articolo di Giuseppe Legato per "La Stampa"

maurizio de lucia 4

il procuratore capo Maurizio De Lucia, prende la parola dopo giorni di silenzio.

[…] «Cosa Nostra adesso è in un'oggettiva situazione di profonda difficoltà che deriva anche dalle indagini svolte e che hanno portato alla cattura di Messina Denaro, ma io ho il dovere – precisa - nella qualità di procuratore distrettuale antimafia, di ricordare che è tutt'altro che sconfitta».

«[…] esiste una grande tensione dentro l'organizzazione volta a tentare l'ennesima ristrutturazione, alla ricostituzione della sua struttura di vertice, quella che - con linguaggio mediatico - possiamo definire la Cupola, la Commissione provinciale di Cosa Nostra».

LA FIRMA DI MATTEO MESSINA DENARO SUL DOCUMENTO DEL ROS DOPO LA CATTURA

E' un monito, un richiamo a non mollare in un momento decisivo per la Sicilia e Palermo, città e procura che il magistrato ha ritrovato dopo la lunga parentesi in Dna a Roma e da capo dei pm a Messina. […] «nessuno può pensare che Cosa Nostra sia stata sconfitta. Sono preoccupato perché questo ho sentito dire da autorevoli esponenti anche della magistratura non ovviamente quella siciliana. […] Questo è il momento di intensificare gli sforzi per arrivare alla sconfitta di Cosa nostra non a limitarsi a manifestare a strappi soddisfazione per il risultato pur importantissimo che è stato conseguito».

PAOLO GUIDO MAURIZIO DE LUCIA

Come poi la Dda di Palermo e la procura in generale vadano a cercare l'affondo finale per ridimensionare ulteriormente i gangli criminali di Cosa Nostra, per reciderne lo stelo, è un tema di doglianza: «Questa procura, versa in una situazione (in termini di organico, ndr) di grave crisi: ci sono 15 sostituti (pubblici ministeri, ndr) in meno con una scopertura del 24%. Il nostro lavoro sarà sempre coerente e impegnato anche con questi numeri ma 15 magistrati in più in una realtà come quella palermitana fanno la differenza in un momento particolarmente delicato come questo nella lotta a Cosa Nostra».

matteo messina denaro

Non sono piaciute […] «le ombre che fin dal minuto dopo l'arresto di Messina Denaro, ho cominciato a sentire pur di fronte a un risultato che è un vanto per tutta l'Italia». Ancora più chiaramente: «L'indagine condotta è stata impeccabile, portata avanti con gli strumenti tecnici più aggiornati, secondo criteri di legalità totalmente trasparenti. Non c'è! Non c'è (volontaria ripetizione, ndr) nessun elemento di fatto che possa tradire quanto custodito agli atti dell'inchiesta che compatibilmente con le scansioni dei procedimenti in corso verrà integralmente reso pubblico. Negli atti ci sono i fatti – ha aggiunto De Lucia - e com'è noto questi sono difficilmente contrastabili con le semplici opinioni. Che restano legittime, per carità». Con sarcasmo aggiunge: «C'è anche chi dice che la terra è piatta, ma le speculazioni, le dietrologie sono destinate alla sconfitta». […]

