«È stato incredibilmente doloroso rivivere la rottura della mia relazione, vedere le mie motivazioni e la mia verità messe in discussione e i dettagli più traumatici e intimi della mia vita con Johnny condivisi in tribunale e trasmessi in tutto il pianeta». Le parole di Amber Heard sono risuonate a sorpresa, diffuse probabilmente da un'attivista infiltratasi tra i giornalisti, durante la conferenza stampa per il Donostia Award, il premio alla carriera assegnato a Johnny Depp dal festival di San Sebastian. L'attrice le aveva pronunciate fuori dall'Alta Corte di Londra nel 2020, durante il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro il Sun, che aveva scritto come ci fossero prove indiscutibili che l'attore avesse picchiato l'ormai ex moglie durante il loro matrimonio, fatti che Depp ha sempre negato, finendo però poi per perdere la causa contro il quotidiano.

L'interprete di film molto amati come la saga di Pirati dei Caraibi, Donnie Brasco, Edward mani di forbice e Chocolat è apparso frastornato per l'evento inatteso, prima di rispondere a una delle tante domande della stampa presente. Il riconoscimento a Depp già al suo annuncio nell'agosto scorso aveva scatenato la protesta dell'Associazione delle registe spagnole, secondo cui «non è importante se abusi delle donne purché tu sia un buon attore», rintuzzata subito dal direttore del festival, José Louis Rebordinos con una dichiarazione netta: «Secondo i dati in nostro possesso, Johnny Depp non è stato arrestato, incriminato o condannato per nessuna forma di violenza o assalto contro nessuna donna».

Ciò non toglie che il matrimonio burrascoso tra Depp e Amber Heard, conosciutisi sul set di The Rum Diary nel 2009, fidanzati dal 2011 e convolati a nozze nel 2015, abbia riempito le pagine dei tabloid quando lei nel 2016 ha chiesto il divorzio accusandolo di averla picchiata e di essere spesso stordito da alcol e droghe. Gli avvocati della star nel frattempo hanno ribattuto che la donna cercava uno scioglimento della relazione con compensazione finanziaria inventando gli abusi.

Al processo non si è mai arrivati perché l'attrice, che prossimamente vedremo nel sequel di Aquaman e in Justice League, ha accettato l'offerta di chiudere il caso per un assegno da 7 milioni di dollari che, secondo il settimanale People, ha poi dato in beneficenza. Intanto però sono emersi dettagli poco edificanti sui litigi della coppia, con prove video e audio pubblicate in rete, in cui ad esempio si vede Johnny Depp adirato e probabilmente in preda ai fumi dell'alcol accorgersi che la moglie lo sta registrando e spaccare una bottiglia per terra e si sente Amber Heard ammettere di avere colpito il marito e accusarlo di essere un bambino per essere scappato di fronte alla sua rabbia, in un crescendo di accuse e ammissioni in cui è difficile capire da che parte stanno i torti e le ragioni

Intanto la carriera di Depp, che nel frattempo ha fatto causa all'ex moglie chiedendo 50 milioni di dollari per diffamazione, per un articolo scritto sul Washington Post dove lei si dipingeva vittima di abusi coniugali, è colata a picco: il 6 novembre scorso, 3 giorni dopo aver perso la causa con il Sun, l'attore è stato sostituito da Mads Mikkelsen nel terzo capitolo di Animali fantastici e dove trovarli della Warner Bros., dopo avere interpretato i primi due e lui stesso ha dichiarato a The Times di essere stato boicottato da Hollywood.

E così, prima che una domanda sulla protesta dell'Associazione delle registe spagnole fosse messa a tacere dal moderatore durante la conferenza stampa a San Sebastian, Depp ha avuto modo di rispondere a un'altra su cosa pensi della cosiddetta« cancel culture», quella forma di ostracismo che ha colpito molti protagonisti del cinema americano finiti nel tritacarne dei social media perché accusati di abusi di varia natura, e non necessariamente condannati in tribunale, come ad esempio Woody Allen.

«Questa cultura dell'annientamento o questa corsa istantanea al giudizio basato essenzialmente su ciò che equivale ad aria inquinata è un tema molto complesso. È talmente fuori controllo che posso assicurarvi che nessuno è al sicuro, nessuno di voi, perché basta una sola accusa per rovinarti la vita. Non è successo solo a me, ma a tantissime persone. Se sei armato della verità, quello deve bastarti e quando c'è un'ingiustizia, se capita a te o a qualcuno che ami o qualcuno in cui credi, agisci, non restare fermo. Quelle persone hanno bisogno di te».

