“CON NEURALINK HO FATTO DI PIÙ NEGLI ULTIMI 6 MESI DI QUANTO NON ABBIA FATTO NEI 30 ANNI PRECEDENTI” – NOLAND ARBAUGH, 30ENNE PARAPLEGICO E PRIMA PERSONA AL MONDO AD AVERE IMPIANTATO NEL CERVELLO IL DISPOSITIVO DI ELON MUSK, CHE CONNETTE LA MENTE UMANA AL COMPUTER, RACCONTA I SUOI PRIMI 6 MESI DA “CYBORG”: “MI SEMBRA CHE NON CI SIA NULLA CHE IO NON POSSA FARE. SCRIVO, LAVORO E GIOCO AI VIDEOGAME” – “AI FUTURI PAZIENTI CONSIGLIO DI AVERE FIDUCIA E DI DIVERTIRSI CON QUESTA TECNOLOGIA. SO CHE UN GIORNO SMETTERÀ DI FUNZIONARE, MA...”

Estratto dell’articolo di Velia Alvich per www.fanpage.it

noland arbaugh

Sei mesi di Neuralink. […] Noland Arbaugh è passato alla storia come il primo paziente di Neuralink, l'azienda fondata da Elon Musk con un obiettivo: creare "una vera simbiosi uomo-macchina", come racconta Walter Isaacson nell'omonima biografia dell'imprenditore. […] Ma anche per restituire l'autonomia a chi l'ha persa per colpa di una malattia neurologica. Nel caso di Arbaugh, per colpa di un tuffo che lo ha lasciato paralizzato dal collo in giù a poco più di vent'anni.

[…] L'impianto di Neuralink lo ha connesso a un'interfaccia al computer e gli ha permesso di tornare a interagire con il mondo. Prima dell'intervento, Arbaugh era costretto a utilizzare uno joystick manovrato con la bocca. Un passo in avanti rispetto all'assoluta immobilità, ma uno strumento lento, faticoso da usare, che gli aveva causato anche delle piaghe. […]

NEURALINK 3

Innanzitutto, come stai oggi?

Grazie di avermi chiesto come sto. Potrebbe sorprenderti sapere che sono poche le persone a chiedermelo. Sto alla grande. […] In questi giorni mi sembra che non ci sia nulla che io non possa fare.

Circa sei mesi dopo aver ricevuto il tuo impianto Telepathy, come sta andando?

Wow, non riesco a crederci che sono passati quasi sei mesi. Sta andando bene. Sento di aver fatto di più negli ultimi sei mesi di quanto non abbia fatto in tutti i trent’anni precedenti. […]

Com’è la tua quotidianità?

noland arbaugh 4

Mi sono prefissato un programma quotidiano per assicurarmi di essere produttivo durante il giorno. Mi sveglio alle sei o alle sette, faccio la mia lettura mattutina della Bibbia e dico le mie preghiere, controllo le email e gli altri messaggi, poi faccio una sessione da quattro ore con Neuralink. Dopo le interviste, provo a imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, faccio una pausa per cena e una doccia e leggo qualcosa di formativo. Studio due lingue, giapponese e francese, e poi passo il tempo libero leggendo o giocando ai videogiochi al computer. Di volta in volta, poi, faccio decine di altre cose, dal guardare gli sport in TV al visitare amici e familiari, dallo scrivere su un diario a stare sui social media.

noland arbaugh 3

[…] Cosa è più facile adesso con il chip rispetto a quando usavi il joystick? Cosa speri di poter fare in futuro?

Per le cose semplici come scrivere ci impiegavo anche 15 minuti prima di ricevere l’impianto, adesso ci metto pochi secondi. E ovviamente giocare ai videogiochi. Sono presente sui social, posso ricevere e inviare email, ma anche rilasciare interviste. Porto a termine tutto questo con l’impianto. Più o meno tutto quello che le persone normali fanno al computer, posso farlo anche io. Sento di avere di nuovo controllo sulla mia vita e di poter realizzare qualsiasi cosa. […]

La Food and Drug Administration ha dato il via libera per impiantare Telepathy su altri pazienti. Cosa consiglieresti a chi riceverà i nuovi impianti?

Gli direi di affidarsi completamente a Neuralink e ai suoi dipendenti. Sono le persone migliori con cui abbia mai lavorato. E di divertirsi, di provare qualsiasi cosa su cui possono mettere le mani perché questa tecnologia ha così tanto da offrirci.

il tweet di noland arbaugh scritto con neuralink

Non temi che un giorno il tuo impianto possa smettere di funzionare?

Non ho paura che smetta di funzionare in futuro. Se dovesse capitare, allora potrò dire di avere avuto un’esperienza fantastica fino a ora. So che arriverà un giorno quando non ce l’avrò più e ho già cominciato ad accettarlo. Per adesso, voglio solo divertirmi quanto posso, finché posso.

ARTICOLI CORRELATI

NEURALINK NEURALINK ELON MUSK NEURALINK NEURALINK 2 NEURALINK

NOLAND ARBAUGH GIOCA A SCACCHI CON LA MENTE - NEURALINK NOLAND ARBAUGH GIOCA A SCACCHI CON LA MENTE - NEURALINK NOLAND ARBAUGH GIOCA A SCACCHI CON LA MENTE - NEURALINK noland arbaugh 2