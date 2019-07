4 lug 2019 10:58

“NEVISCHIO” A GENOVA – LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO 538 KG DI COCAINA AL PORTO DI GENOVA: LA DROGA SI TROVAVA IN UN CONTAINER PROVENIENTE DALLA COLOMBIA, ERA CONTENUTA IN 19 BORSONI E SUDDIVISA IN 493 PANETTI – LA DROGA ERA DIRETTA A NAPOLI E, SE FOSSE STATA IMMESSA NEL MERCATO, AVREBBE FRUTTATO PIÙ DI 200 MILIONI DI EURO