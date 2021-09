26 set 2021 20:00

“I NO VAX ERANO IL 2% E GRAZIE AI PARTITI POPULISTI SONO DIVENTATI IL 15” – MATTEO BASSETTI RANDELLA I PARTITI CHE SOFFIANO SUL FUOCO NO VAX: “FDI E LEGA STANNO FACENDO UN ERRORE STORICO. L’AUTORIZZAZIONE PER PARLARE? SOLO L'ULTIMO OCCHIOLINO STRIZZATO AI NO VAX, CHE ORA MI SCRIVONO "TI TAPPANO LA BOCCA". “L’EMERGENZA NON È FINITA. PIÙ SI VACCINA PIÙ CHI NE RIMARRÀ FUORI RISCHIERÀ. LA VARIANTE DELTA IN UN ANNO CONTAGERÀ TUTTI. I VACCINATI SI SALVERANNO, GLI ALTRI MENO E DI QUESTI IL 5% FINIRÀ MALE…”