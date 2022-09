“NOI CI ALLENIAMO, CI SFOGHIAMO UN POCHINO, ABBASSIAMO LA TENSIONE” - GIORGIA MELONI FESTEGGIA LA VITTORIA CON FABRIZIO IACOROSSI, LO STESSO PERSONAL TRAINER DI ILARY BLASI - ALLENAMENTO IN PALESTRA PER SCARICARE LE TOSSINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE: “CI PREPARIAMO PER GRANDI COSE” - VIDEO

Giovanna Cavalli per www.corriere.it

Per smaltire l’adrenalina della vittoriosa nottata elettorale, niente di meglio che una seduta di corroborante allenamento in palestra. E così ecco che Giorgia Meloni la prima mattinata da premier in pectore l’ha passata con il suo personal trainer di fiducia. Ovvero Fabrizio Iacorossi, titolare dell’XCross Roma Training, zona Mostacciano. E che sul suo profilo Instagram ha postato un divertente siparietto con la leader di Fratelli d’Italia.

«Buongiorno, oggi è lunedì... ci sono lunedì e lunedì...», comincia lui, inquadrandosi con il cellulare davanti alla palestra. E subito dopo alle sue spalle appare una Giorgia Meloni in classica felpa grigia che sorride e si capisce bene perché. Lui declama: «Noi ci alleniamo, ci sfoghiamo un pochino, abbassiamo la tensione e ci prepariamo per...». «...per grandi cose», continua lei (così pare, l’audio sui social è quello che è) ridendo e lanciando baci. «Daje», chiude Iacorossi che, tonico e tatuato quanto basta, è stato anche il personal trainer di Emma Marrone e di Ilary Blasi (che infatti gli mette un like su IG).

Per un breve periodo, quando ha smesso di giocare, ha frequentato il suo centro pure Francesco Totti, ma il preparatore di fiducia del Capitano era e resta sempre Vito Scala. Durante il lockdown, quando ancora, almeno in apparenza, la coppia andava d’amore e d’accordo, Francesco e Ilary si tenevano in forma seguendo le sue lezioni in diretta, dalla palestra privata della mega-villa dell’Eur in cui ora continuano a convivere in freddezza, ciascuno nella sua ala.

Da quando però si sono detti addio, i rapporti con l’ex numero 10 giallorosso si sono interrotti. Non invece con Ilary, grande amica della moglie di Iacorossi: quella Noemi Bonomo, di professione PT anche lei, con cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi, pochi giorni fa, ha fatto la prima apparizione pubblica dopo la separazione, al Teatro dell’Opera di Roma. Per assistere al balletto dell’étoile Eleonora Abbagnato, compagna di Federico Balzaretti, ex difensore romanista e compagno di squadra di Totti, nonché ai tempi altro cliente di Iacorossi e qui si chiude il cerchio, perché Roma è grande ma a volte anche molto piccola.