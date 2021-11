“NOI SÌ VAX, SIAMO DI PIÙ. SE SCENDIAMO IN PIAZZA NOI, LA LAMORGESE SCLERA COME SGARBI” – “A CHE TEMPO CHE FA” LUCIANA LITTIZZETTO INFILZA GLI ANTIVACCINISTI: “PROVATE A CAPIRE QUANTO DISTURBA NOI SENTIR PARLARE DI NUOVE CHIUSURA, VEDERE DI NUOVO MEDICI DI BASE ALLO STREMO E OSPEDALI CHE SI RIEMPIONO PERCHÉ IL VIRUS CONTINUA A GIRONZOLARE…” - VIDEO

"Quello che vi chiedo è di comprendere anche le nostre di paure, di pensare anche a noi "sì vax". Provate a capire quanto disturba noi sentir parlare di nuove chiusura, vedere di nuovo medici di base allo stremo e ospedali che si riempiono perché il virus continua a gironzolare".

La letterina di Luciana Littizzetto ai No Vax dagli studi di "Che tempo che fa". "Tra l'altro noi se facciamo i conti siamo molti ma molti di più. Siamo più o meno 47 milioni. Scendiamo in piazza noi, la Lamorgese sclera come Sgarbi".

