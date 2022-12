9 dic 2022 09:46

“NON C'È MOTIVO CHE LA GUERRA RALLENTI NEI PROSSIMI MESI” - I SOLDATI UCRAINI CONTINUANO L’OFFENSIVA SENZA TEMERE L’INVERNO: “TRA FEBBRAIO E MARZO SCORSI LE TEMPERATURE ERANO VICINE AI MENO QUINDICI, NOI ERAVAMO MOLTO MENO EQUIPAGGIATI DI OGGI, EPPURE SI È COMBATTUTO EGUALMENTE” - A KIEV SONO PREOCCUPATI PER LE CONCENTRAZIONI DI TRUPPE RUSSE IN BIELORUSSIA: POCHI CREDONO CHE LUKASHENKO INTENDA ENTRARE IN GUERRA MA PUTIN PREME E GLI UCRAINI SONO COSTRETTI A DISTOGLIERE RISORSE DAI FRONTI CRITICI PER DIFENDERE QUELLO OCCIDENTALE, PER CUI PASSANO GLI AIUTI MILITARI NATO DALLA POLONIA…