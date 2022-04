27 apr 2022 13:29

“NON ABBIAMO PIÙ MEDICINALI” – LE PRIME AGGHIACCIANTI FOTO DELL’OSPEDALE ALLESTITO IN UNO DEI RIFUGI DELL’ACCIAIERIA AZOVSTAL: PERSONE COLPITE DA SCHEGGE E PROIETTILI VENGONO SOTTOPOSTE A INTERVENTI CHIRURGICI IN LOCALI NON STERILI, SENZA LUCE, SU VECCHIE BRANDE PORCHE DI SANGUE E IN CONDIZIONI IGIENICHE INESISTENTI – I MEDICI DENUNCIANO LA MANCANZA DI FARMACI E…