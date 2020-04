“NON ABBIAMO SUPERATO LA FASE CRITICA. IL PERICOLO NON È SCAMPATO” - FRANCO LOCATELLI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ: “L’ALLENTAMENTO MISURE? BISOGNA SCENDERE SOTTO L’INDICE DI CONTAGIOSITÀ 'R CON 1' - L’USO DELLE MASCHERINE? E’ FONDAMENTALE LA DISTANZA SOCIALE. CON LE MISURE ADOTTATE ABBIAMO EVITATO 30MILA MORTI - QUANTO DURI NEL TEMPO LA RISPOSTA IMMUNITARIA DI CHI È STATO CONTAGIATO, È QUALCOSA CHE VA INVESTIGATO E STUDIATO…”

CSS, 'BENE NUMERI, MA NON SUPERATA FASE CRITICA'

IL PROFESSOR FRANCO LOCATELLI

(ANSA) - "Se guardiamo ai numeri, dal 27 marzo a oggi in 9 giorni si è passati da più di 120 accessi nelle terapie intensive ad un saldo negativo di 74 malati, che non sono più oggi nelle terapie intensive rispetto al numero di ieri. Anche il numero di deceduti si è ridotto dai 970 ai 680 attuali. Ma non abbiamo superato la fase critica. Il pericolo non è scampato, non abbiamo scampato proprio nulla". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli.

CSS, ALLENTAMENTO MISURE? SCENDERE SOTTO 'R CON 1'

(ANSA) - "Ci avete sentito parlare di R con 0 che è indice di contagiosità. Il valore R con 1 è stato raggiunto ma vogliamo andare oltre e ridurre ancora e portarlo sotto 1 per avere l'evidenza che la diffusione epidemica nel Paese si è quanto meno arrestata come incremento giornaliero". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli, a chi gli ha chiesto un parametro per ipotizzare l'allentamento delle misure contro la diffusione del contagio.

CSS, USO MASCHERINE? FONDAMENTALE DISTANZA

CORONAVIRUS

(ANSA) - "Le mascherine sono utili per prevenire il contagio da parte di un soggetto con Covid-19. L'idea che esista una quota di asintomatici infettanti può essere di utilità, ma la misura fondamentale è quella del distanziamento sociale. In questo momento noi non abbiamo dato" l'utilizzo obbligatorio come indicazione. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli.

CSS, IMMUNITÀ PER CHI SUPERA MALATTIA? INVESTIGHIAMO

(ANSA) - "Sappiamo che i soggetti che hanno incontrato il virus sviluppano una risposta anticorpale. Valorizziamo il titolo degli anticorpi neutralizzanti, che sono in grado di conferire maggiore protezione. Quanto duri nel tempo questa risposta immunitaria è qualcosa che va investigato e studiato". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli.

CSS, CON MISURE EVITATE 30MILA MORTI IN PIÙ

(ANSA) - "Uno studio autorevole ha di fatto definito in almeno superiori a 30mila il numero delle vite che sono state salvate o delle morti evitate attraverso queste misure di contenimento". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli.