10 set 2021 18:35

“NON È ANDATA IN ESILIO IN SUDAFRICA” – ALBERTO DI MONACO NON SA PIÙ CHE CARTA GIOCARSI PER FERMARE LE VOCI DI UN IMMINENTE DIVORZIO DALLA MOGLIE CHARLENE: “NON HA LASCIATO MONACO PER CASO, NON SE N’È ANDATA PERCHÉ ERA ARRABBIATA CON ME O CON CHIUNQUE ALTRO. SIAMO UN BERSAGLIO FACILE. DOVEVA RIMANERE SOLO UNA SETTIMANA, POI…”