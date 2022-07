“NON È ANNEGATA DA SOLA” – LA FAMIGLIA DI POLINA KOCHELENKO, L’EX MODELLA MORTA IN UN CANALE IN PROVINCIA DI PAVIA NEL 2021, SI OPPONE ALL’ARCHIVIAZIONE DELL’INCHIESTA: I PM AVEVANO DERUBRICATO LA SCOMPARSA DUE IPOTESI, INCIDENTE O SUICIDIO. MA CI SONO TANTE, TROPPE COSE CHE NON TORNANO. A PARTIRE DA UN UOMO MISTERIOSO, UN QUARANTENNE CHE LA ANDAVA SPESSO A TROVARE A CASA E POI È SPARITO NEL NULLA…

Monica Serra per “La Stampa”

Polina Kochelenko è morta annegata. E questa è l'unica cosa certa. Il corpo della criminologa, addestratrice di cani, ex modella di 35 anni è stato trovato senza vita a mezzanotte del 17 aprile dello scorso anno nei sessanta centimetri d'acqua della roggia Malaspina a Valeggio, poco più di duecento anime in provincia di Pavia.

Un paesino sperduto tra i campi, dove Polina aveva affittato una villetta a fine 2020, in pieno lockdown, per avere tutto lo spazio necessario per addestrare i quattro cuccioli di pastore tedesco che le erano stati affidati da un centro cinofilo pavese. E che accudiva con i suoi due Border Collie.

Per il pm Alberto Palermo, che da subito ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, dietro la morte della giovane ex concorrente del reality «L'isola di Adamo ed Eva» ci sarebbe stato un suicidio o un incidente avuto, forse, per salvare i cani caduti in quel rivolo d'acqua artificiale usato per irrigare le risaie.

Ma la ricostruzione non ha mai convinto la mamma Alla e l'avvocata di famiglia, Tiziana Barrella che, evidenziando tutti i misteri mai chiariti dagli accertamenti, si sono opposte all'archiviazione dell'inchiesta. Così, il giudice Maria Cristina Lapi ha ordinato nuove indagini alla procura.

A partire dall'analisi dell'iPhone di Polina, ritrovato a ottocento metri dal cadavere, nell'erba, dalla madre che la cercava disperata, con un accendino, le cuffiette (una schiacciata nel terreno) e tre fazzolettini usati (mai repertati).

Quel cellulare è stato tenuto sotto sequestro per mesi e poi restituito alla famiglia senza mai essere controllato dagli inquirenti. Che ora dovranno anche fare nuovi tabulati telefonici, e ascoltare alcune persone vicine alla trentacinquenne, mai interrogate o che potrebbero aver mentito.

«Anche gli abiti di Polina, il giubbino a fiori, i pantaloni neri, che riportano degli strappi non sono mai stati analizzati», spiega l'investigatore privato Claudio Ghini, ingaggiato dalla famiglia. Che ha raccolto la testimonianza di due vicini di casa: «Polina aveva amici e famiglia a Torino, dove vive la madre. Nella sua nuova casa non andava a trovarla nessuno: solo un uomo misterioso di cui parlano i due testimoni, con una monovolume grigia, che qualche volta si era fermato a dormire da lei».

Chi è quest' uomo? L'identikit è quella di un quarantenne, magro, brizzolato, coi capelli alle spalle che non si è mai fatto avanti. Perché? «Due sono le cose: o era sposato e non voleva problemi, o ha qualcosa da nascondere», dice Ghini.

Polina aveva interrotto da qualche tempo la relazione con l'ex, con cui conviveva a Pavia e neanche a lui aveva dato il nuovo indirizzo. Secondo l'investigatore, ma anche secondo il consulente di parte Fabrizio Vinardi, Polina non è caduta nel punto indicato dalla procura, ma a cinquecento metri di distanza, da un ponticello nascosto dalla vegetazione dove potrebbe essere arrivata per inseguire i cani (due dei sei non sono mai stati trovati).

«Lì potrebbe aver incontrato il suo aggressore», conclude Ghini. Sul corpo della donna c'erano diversi lividi «segno di una possibile colluttazione - sottolinea l'avvocata Barrella - in corrispondenza degli strappi dei vestiti». C'è altro. E a scoprirlo è stata una blogger pavese che ha presentato due esposti in procura, dando via a un secondo fascicolo d'inchiesta. Analizzando i profili social di Polina, ha scoperto che alcuni dati importanti - foto, geolocalizzazioni, link - sarebbero stati rimossi anche mesi dopo la sua morte. Chi lo ha fatto? E perché? Risponde l'avvocata: «Ora potrebbe avere le ore contate».

