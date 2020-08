“NON AVVICINATEVI, ATTENZIONE CHE VI ATTACCO TUTTO” – VIDEO: FLAVIO BRIATORE ARRIVA NELLA CASA DI DANIELA SANTANCHÈ A MILANO, DOVE TRASCORRERÀ LA QUARANTENA – IL “BULLONAIRE” SCENDE DALL’AUTO CON IL TELEFONINO IN MANO, FA IL SIMPATICO E REGISTRA CON IL TELEFONINO PER POSTARE POI TUTTO SU INSTAGRAM.. .- VIDEO

Da www.corriere.it

«Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto». Così Flavio Briatore, scende dall’auto scura per entrare nell’abitazione milanese di Daniela Santanchè dove trascorrerà la quarantena.

«Bene, bene», risponde a chi gli chiede come si sente. Briatore, risultato positivo al Covid, dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale a Montecarlo.

