17ENNE VA DALL'AVVOCATO E CONVINCE I GENITORI NO VAX

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - Ha vinto la sua battaglia il 17enne di Firenze che voleva vaccinarsi contro il Covid nonostante il parere contrario dei genitori no vax. Il ragazzo ha dovuto rivolgersi a un avvocato, minacciare una battaglia legale, ma alla fine ce l'ha fatta. Il padre e la madre restano contrari al vaccino, ma hanno finalmente acconsentito a dare il loro via libera affinché il figlio possa prenotare la sua dose.

Ad annunciare la 'vittoria' del 17 enne l'avvocato che lo assiste, il presidente dell'Associazione matrimonialisti della Toscana Gianni Baldini: "Il padre e la madre hanno firmato la liberatoria". Col documento, predisposto dal legale, i genitori hanno dato il loro consenso declinando però ogni responsabilità da eventuali effetti avversi che possano essere provocati dalla somministrazione. In un primo tempo la coppia aveva deciso di non firmare la liberatoria, ma poi avrebbe cambiato idea di fronte all'intenzione del figlio di avviare un confronto davanti all'organo di mediazione del tribunale di Firenze.

"Non ci sono alternative - aveva sempre ribadito il ragazzo durante i confronti coi suoi genitori nello studio dell'avvocato -, se voglio tornare a uscire, divertirmi, viaggiare, ma anche semplicemente frequentare i miei amici in sicurezza, devo vaccinarmi".

Il caso del 17enne non è isolato. Da un mese a questa parte, spiega l'avvocato Baldini, solo in Toscana sono 27 i minorenni che si sono rivolti all'Associazione matrimonialisti per potersi vaccinare contro la volontà dei genitori. "Diciassette di queste chiamate - precisa Baldini - si sono trasformate in nostri interventi, sette dei quali si sono risolti con la firma della liberatoria". Da ricordare anche il caso di una 16enne, sempre di Firenze, che ha fine giugno ha potuto vaccinarsi contro il Covid nonostante il padre fosse contrario, grazie all'intervento della madre e alla mediazione di un avvocato.

