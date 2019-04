“NON DEVO CHIEDERE SCUSA ALLA FAMIGLIA CUCCHI” – CARLO GIOVANARDI A “LA ZANZARA”: “LA VERITÀ È CHE A CASA DI CUCCHI HANNO TROVATO MARIJUANA E COCAINA. NON È UN BENEMERITO, NO A UNA STRADA A SUO NOME. NON C’È NESSUNA RELAZIONE TRA LE PERCOSSE DEI CARABINIERI E LA SUA MORTE” – "SONO STATO ASSOLTO DALLE ACCUSE PER DIFFAMAZIONE. PER QUESTA STORIA IO E I MIEI FAMILIARI SIAMO STATI MINACCIATI DI MORTE”

Da “la Zanzara – Radio24”

GIOVANARDI

Carlo Giovanardi a La Zanzara su Radio 24: “Non devo chiedere scusa alla famiglia Cucchi”. “Io assolto dalle accuse dei Cucchi per diffamazione. Per questa storia io e i miei familiari siamo stati minacciati di morte”. “Porto in tribunale 29 consiglieri comunali di Torino che mi hanno dato del diffamatore”.

stefano cucchi

“Nessuna relazione tra percosse dei carabinieri e morte di Cucchi, lo dicono le perizie”. “Morte Cucchi è avvenuta per una serie di concause tra cui la tossicodipendenza, il fisico debilitato e lo sciopero della fame. Lo dicono le perizie”. “Tutte le perizie escludono la relazione tra botte e morte”.

Stefano Cucchi

“Chiedere scusa? Di cosa? Per cosa? La droga è una delle cause della morte”. “La verità è che a casa di Cucchi hanno trovato marijuana e cocaina già pronte per lo spaccio”. “Cucchi non è un benemerito, no a una strada in suo nome. Non è come Cavour e Garibaldi”. “Strada in suo nome? E alle vittime della droga non ci pensa nessuno?”. “Carabinieri? Aspetto la condanna definitiva, i linciaggi sono nazismo++

