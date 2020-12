“NON DOVRESTI AVER BISOGNO DI UN CAZZO PER ESSERE DONNA” – DUE TRANSGENDER VENGONO INSULTATE FUORI DA UN LOCALE DI LONDRA DA UN 19ENNE E PERDONO LA TESTA: IL RAGAZZO VIENE MASSACRATO DI BOTTE E LORO FINISCONO A PROCESSO – “ABBIAMO ESAGERATO PROBABILMENTE PER EFFETTO DELL’ALCOL, MA VENIAMO SEMPRE INSULTATE. LA GRAN BRETAGNA È TRANSFOBICA…” - VIDEO

DAGONEWS

tamzin, tylah e la sorella di hannah

Due transgender che hanno brutalmente picchiato un adolescente dopo che lui le aveva derise nel centro di Londra nel 2018 sono state condannate a una manciata di giorni di servizi per la comunità.

Tamzin Lush e Tylah Bryan hanno ammesso di aver agito in modo eccessivo, ma hanno criticato l’atteggiamento generale che c’è in Gran Bretagna , bollata come transfobica.

tamzin lush 3

Le trans sono state filmate mentre picchiavano a sangue un 19enne che le aveva prese in giro, urlando loro contro: «Non siete donne. Non dovreste aver bisogno di un cazzo per essere donna». Lush, 29 anni, e Bryan, 24 anni, che hanno raccontato di essere spesso vittime di abusi verbali, hanno detto di aver agito in maniera esagerato per effetto dell’alcol e hanno detto di essersi dispiaciute: «Abbiamo esagerato. Ma quel ragazzo ci urlava contro e noi ci siamo spinte oltre».

tamzin lush tylah bryan tylah bryan 1