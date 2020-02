“NON ESISTE ALCUNA GIURISDIZIONE DA PARTE DELLA MONARCHIA SULL'USO DELLA PAROLA "REALE" ALL' ESTERO” – HARRY E MEG RINUNCIANO AL TITOLO DI REALI E AL MARCHIO SUSSEX ROYAL MA LANCIANO UNA FRECCIATA ALLA REGINA - GLI AFFARI PER LA COPPIA NON MANCHERANNO: GUADAGNERANNO TRA DISCORSI E PUBBLICITA’ FINO A 50 MILIONI L’ANNO

Il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan, non utilizzeranno il marchio "Sussex Royal", registrato mesi fa per usi commerciali, pubbliche relazioni o raccolta fondi. Così ha deciso la Regina e così faranno a partire dalla prossima primavera, come prevedono le leggi inglesi per chi non fa parte più della famiglia reale.

Pare, però, che Meghan sia irritata.

Sul sito della coppia viene sottolineato che lo faranno «sebbene non vi sia alcuna giurisdizione da parte della Monarchia o del Gabinetto sull' uso della parola "Reale" all' estero». Una frecciatina all' indirizzo di Buckingham Palace. (LaPresse)

«GIÙ LE MANI DAL MARCHIO REALE» LA REGINA FERMA HARRY&MEGHAN MA GLI AFFARI NON MANCHERANNO

Enrica Roddolo per il Corriere della Sera

«Il duca e la duchessa di Sussex non utilizzeranno più SussexRoyal, in alcun Paese, dopo la primavera 2020». Ad annunciarlo è l' ufficio dei principi a Londra. La conferma che il nipote di Elisabetta II, Harry, con la moglie Meghan, dopo aver accettato di non utilizzare più l' appellativo di Altezze Reali, si rassegnano ora a non utilizzare più anche il brand SussexRoyal. E pure la nuova organizzazione no profit che lanceranno più avanti nell' anno rinuncerà al termine Royal.

L' indiscrezione che per i principi - per loro volontà ormai fuori dal circuito dei Senior Royals - sarebbe stato impossibile continuare a utilizzare un marchio «Royal» era filtrata da ambienti vicini a Buckingham Palace giorni fa. E David Haigh, Ceo di Brand Finance, la consultancy che ha messo sotto la lente il valore del marchio reale, sentito dal Corriere aveva messo in guardia: «Non sono affatto sicuro che i Sussex utilizzeranno il brand SussexRoyal, di più sarei sorpreso se Buckingham palace glielo consentisse. Perché per ogni impiego del Royal brand dovrebbero chiedere l' autorizzazione al Lord Chamberlain, il Ceo della macchina di Buckingham Palace, e assicurare un impiego non commerciale del brand».

L' annuncio della rinuncia al brand SussexRoyal arriva pochi giorni dopo la comunicazione che Harry e Meghan usciranno - formalmente - dal circuito della Royal family il 31 marzo. Insomma, dal primo di aprile saranno una coppia (quasi) qualsiasi, liberi di muoversi tra Regno Unito (Harry ha in programma la Maratona di Londra), Canada o Stati Uniti con il loro baby Archie. E, soprattutto, liberi dai Royal engagements , liberi di guadagnarsi da vivere. Per la verità il principe ha già iniziato ad esercitarsi, ha infatti parlato giorni fa a 425 banchieri e celebrities riuniti per un investment summit in Florida, a Miami, sponsorizzato da JP Morgan.

Primo ingaggio da Royal prestato agli affari del figlio di Diana. Nessuna conferma su quanto abbia monetizzato il principe, accompagnato da Meghan, da questo primo intervento davanti a un pubblico di gente della finanza, ma il Times ipotizza fino a un milione di dollari. L' inizio (in affari) della NewCo Harry & Meghan. E pare che il principe abbia già in corso trattative per un intervento a Davos 2021.

Ma quanto può guadagnare la nuova family firm di Harry e Meghan, fuori dalla storica Firm dei Windsor? «Credo tra i 40 e i 50 milioni di dollari l' anno se si mettono in affari in modo molto aggressivo», calcola per il Corriere il numero uno di Brand Finance. E come pensa arriveranno a monetizzare dalla loro celebrità, quei 50 milioni di dollari l' anno, senza il SussexRoyal brand? «Potrebbero creare il nuovo brand Harry & Meghan, o semplicemente potrebbero appoggiare brand già sul mercato, prodotti».

Per esempio? «Penso che il ceo di Luxottica farebbe bene a fare una telefonata a Harry e Meghan, dagli occhiali da sole agli orologi, alla moda sono tutte possibili estensioni del brand Sussex che avrebbero un incredibile successo. Anche se l' ambito di business che vedo più promettente è quello della cosmetica: Meghan sarebbe una perfetta brand ambassador per L' Oréal o ogni altro big del beauty».

