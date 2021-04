“NON È FACILE RIMANERE IN SILENZIO” - PARLANO I GENITORI DI SILVIA, LA RAGAZZA CHE ACCUSA DI STUPRO CIRO GRILLO E I SUOI TRE AMICI: “SUL CONTO DI NOSTRA FIGLIA FALSITÀ, CON FRAMMENTI DI VIDEO INTIMI CONDIVISI COME SE IL SUO CORPO FOSSE UN TROFEO: QUALCOSA CHE CI RIPORTA A UN PASSATO BARBARO CHE SPERAVAMO SEPOLTO INSIEME ALLE CLAVE…”

ciro grillo 9

Giusi Fasano per www.corriere.it

«Falsità sul conto di nostra figlia», con «frammenti (frammenti!) di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle clave».

Escono allo scoperto i genitori di Silvia, la ragazza che accusa di stupro il figlio di Beppe Grillo e i suoi tre amici. Lo fanno con un comunicato affidato al loro legale, Giulia Bongiorno, dopo giorni e giorni di silenzio e dopo aver letto e sentito di tutto e di più sul conto della ragazza.

giro grillo con gli amici

«Non è facile rimanere in silenzio»

Dichiarazioni degli indagati, ricostruzioni della notte sott’accusa, dettagli sessuali, ipotesi di tipo giudiziario. «Non è facile rimanere in silenzio», dicono, davanti alle falsità «che si continuano a scrivere e a dire sul conto di nostra figlia aggiungendo dolore al dolore: il nostro e il suo».

CIRO GRILLO

Il padre norvegese e la madre italiana di Silvia aggiungono che «d’altro canto, sarebbe fin troppo facile smentirle sulla base di numerosi atti processuali che sconfessano certe arbitrarie ricostruzioni e che, per ovvie ragioni, non possono essere resi pubblici».

LE TAPPE DELLA NOTTATA DEL PRESUNTO STUPRO DI GRUPPO

Poi il riferimento a quei «frammenti di video», la fiducia nella giustizia e la promessa di conseguenze per chi «tira al bersaglio». «Confidiamo – scrivono - nel fatto che tutto questo fango sarà spazzato via facendo emergere la verità. In ogni caso, la fiducia nella giustizia e il rispetto per le istituzioni — che ci hanno guidato finora e che continueranno a guidarci in futuro— non significano che siamo spettatori passivi: abbiamo conferito mandato al nostro legale di agire in sede giudiziaria contro tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano e parteciperanno a questo deplorevole tiro al bersaglio»

foto di ciro grillo il figlio di grillo beppe grillo parvin tadjk ciro grillo BEPPE GRILLO DIFENDE IL FIGLIO - VIGNETTA BY MANNELLI ciro e beppe grillo ciro grillo su instagram EDOARDO CAPITTA ciro grillo e gli amici VITTORIO LAURIA ciro grillo FRANCESCO CORSIGLIA l'audio di uno degli amici di ciro grillo a non e' l'arena beppe grillo the father by gianboy