22 ott 2020 19:46

“NON FAI ALTRO CHE MANDARE MESSAGGI DI MERDA ALLA MIA DONNA” – POVERO MORGAN, PROPRIO ORA CHE LA SITUAZIONE PER LUI SEMBRAVA RASSERENARSI CI SI METTE L'ATTUALE FIDANZATO DELLA SUA EX JESSICA MAZZOLI: “È DA QUANDO LA CONOSCO CHE NON FACCIO ALTRO CHE VEDERE MESSAGGI SCONCI E RICHIESTE INAPPROPRIATE. INVECE DI PRENDERTI LA TUA RESPONSABILITÀ DA PADRE, QUELLO CHE SARESTI…”