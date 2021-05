“NON FARO' MAI UN DUETTO CON MIO PADRE” – JASMINE CARRISI DIVISA TRA IL COGNOME PESANTE, IL RAPPORTO CON PAPÀ AL BANO E GLI SCAZZI DELLA FAMIGLIA ALLARGATA: “SIAMO MENO PEGGIO DI COME CI DIPINGONO. CON ROMINA PARLO DI LOS ANGELES, CON YARI DI MUSICA” – “I SOCIAL? SE POTESSI CHIUDEREI IL PROFILO. TUTTI HANNO CARTA BIANCA NELLO SFOGARE LA FRUSTRAZIONE E A VOLTE MI HANNO CONDIZIONATA. FOSSE PER LORO NON DOVREI…” - VIDEO

Michela Proietti per il “Corriere della Sera”

Ieri ha festeggiato il compleanno del papà Al Bano assieme al fratello «Bido», arrivato a Cellino San Marco dalla Svizzera, dove studia. Una colazione tutti insieme, perché in casa Carrisi il momento della tavola è sacro.

«Io e mio padre siamo complici, tra di noi non ci sono frasi fatte, per lui è più importante essere sincero a tutti i costi, piuttosto che farmi complimenti gratuiti», dice Jasmine Carrisi, 19 anni, quinta figlia del cantante, nata dalla relazione con Loredana Lecciso, madre anche di Albano jr. Persino sul brano di esordio di Jasmine c'è stato un confronto: si sarebbe dovuto chiamare «Verso Sud», ma Al Bano l'ha convinta a chiamarla «Calamite».

«Aveva ragione lui, però è stata una trattativa accesa». La canzone è un inno al valore di incontrarsi dal vero, il brano inizia con la frase «rivoglio le persone». Un testo nato durante il lockdown, quando Jasmine si è diplomata «a distanza» al Liceo linguistico di Lecce.

Ha sempre sognato di fare la cantante come suo padre?

«Mentre mio fratello è stato alla larga dal mondo artistico dicendo "ci sono fin troppi cantanti in famiglia", io ho sempre saputo che avrei fatto questo».

Il suo primo ricordo?

«Le tournée con papà e l'adrenalina del backstage. Lui era felicissimo di condividere con noi: chiudeva ogni concerto chiamandoci sul palco e cantando l'ultima canzone con me e Bido».

Come gli ha detto che avrebbe fatto il suo lavoro?

«Qualche anno fa, per un suo compleanno, ho inciso per lui alcune cover in inglese di successi come Nel Sole . Non so se si è stupito di più per la musica o perché non credeva parlassi così bene l'inglese...».

Nel frattempo ha continuato a studiare musica?

«Sì, ma poi sono arrivate le insicurezze».

Insicurezze di che tipo?

«Ho scoperto di avere un cognome ingombrante e avevo paura che la mia voce potesse non piacere».

La famiglia l'ha aiutata ?

«Mi hanno incoraggiata, però mi hanno anche messa in guardia. La famiglia è il legame su cui conto di più, non c'è amicizia che tenga».

Un consiglio di suo padre?

«Una frase che ripete sempre: "devi essere un problema per i problemi". Lui cerca di superare tutto».

E di sua madre?

«Di essere meno ingenua».

Un rapporto speciale ?

«Con mia sorella Brigitta (la prima figlia di Loredana Lecciso ndr ). Presto mi trasferirò a Milano da lei. Ma anche con Yari (il primogenito di Al Bano e Romina Power): parliamo di musica».

Come ha vissuto la famiglia allargata?

«Siamo meno peggio di come ci dipingono».

Il rapporto con Romina?

« Con lei parlo di Los Angeles, dove vorrei trasferirmi».

Nonna Jolanda.

«Si arrabbiava per i jeans strappati, ma era ironica».

Avrebbe voluto conoscere sua sorella Ylenia?

«Tanto. So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni».

I media l'hanno ferita?

«Di più Instagram: ho 95 mila follower, ma se potessi chiuderei il profilo. Tutti hanno carta bianca nello sfogare la frustrazione e a volte mi hanno condizionata».

Aurora Ramazzotti spesso denuncia gli haters.

«Non è facile avere un cognome famoso. Per loro non avrei dovuto fare musica».

E invece magari farà un duetto con papà Al Bano.

«Mai, quello mai».

