Emanuele Rossi per “La Stampa”

«Per la prima volta ho avuto paura davvero. Ora lo Stato deve rendersi conto del clima che c'è. E agire». Matteo Bassetti è diventato un portabandiera dell'obbligo vaccinale. E con le ospitate in tv del direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova sono cresciuti anche insulti e minacce della galassia No Vax sul web. Che lui denuncia da mesi. L'altra sera, però, si è trovato seguito sotto casa da un esagitato che lo filmava con il telefonino e gli urlava contro.

Professore, cosa le diceva?

«Bassetti sei una merda, che cazzo vuoi vaccinare... E altre stupidaggini. Ma il problema è che ero sotto casa, uscito per andare a prendere le sigarette. E in casa c'erano mia moglie e i miei due figli. Ho cominciato a camminare e ho tirato dritto per non entrare nel portone».

E ha chiamato la polizia.

«Li ho chiamati e ho fatto ascoltare le urla. Dopo poco è arrivata la Digos e lui ha tentato di scappare. So che è stato denunciato».

Le aggressioni a cronisti e banchetti di partito, i cortei, la minaccia di bloccare le stazioni... C'è un'escalation?

«C'è eccome e bisogna smetterla di considerare queste persone come un fenomeno folkloristico: oggi ho ricevuto un centinaio tra messaggi e chiamate anonime, hanno messo il mio numero sulle chat Telegram. È un movimento eversivo e organizzato, la magistratura deve agire, lo dico da cinque mesi».

Ma non è legittimo manifestare contro l'estensione dell'obbligo di Green Pass?

«A questi non frega nulla del Green Pass, prima erano No mask, poi chissà cosa saranno. È gente che vuole destabilizzare il Paese. Io sono un medico e ho detto un'ovvietà, che la gente debba vaccinarsi. Per questo posso essere minacciato?».

Ci sono partiti troppo ambigui nei confronti di questi episodi e movimenti?

«La politica in generale sta sottovalutando questo fenomeno, i partiti devono schierarsi e dire che sono contro questa gente. Io vorrei sentirmi maggiormente tutelato».

I cori sono per lei e Roberto Burioni. A inizio pandemia eravate spesso in disaccordo.

«Sui lockdown la comunità scientifica si è confrontata e ci sono state opinioni diverse. Ma sui vaccini no. Stimo moltissimo Burioni. Se fanno cori contro di noi vuol dire che diamo fastidio e mi ascoltano, non solo a Genova».

